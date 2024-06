Terelu Campos, muy molesta con los que critican a Alejandra Rubio por vender su embarazo: "Todos vamos a ganar en nuestro trabajo con una exclusiva así"

Tan solo 48 horas después de que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia anunciasen que estaban esperando su primer hijo en común en la revista "¡Hola!", Terelu Campos se ha sentado en "¡De viernes!" para hablar del embarazo de su hija, decisión por la que ha sido muy criticada, incluso por sus compañeros de TVE. La televisiva, dispuesta a callar bocas, ha decidido romper su silencio en el programa de Telecinco y responder a todos los que han hablado y opinado de la feliz noticia.

"Ahora estoy más tranquila, han sido semanas complicadas. Parte de lo que me ha ocurrido en mi voz ha sido el silencio, cuando no puedes compartir esto con nadie porque pertenece a la vida de mi hija". ha comenzado diciendo Terelu Campos en "¡De viernes!". Antes de nada, ha desvelado que "vengo con la autorización con la que tengo que venir. De Alejandra y Carlo, ambos", dejando bien claro que su entrevista no pilla de imprevisto a su hija y que la pareja está de acuerdo en que se haya sentado en el plató.

Además, antes de comenzar su intervención, no ha dudado en apoyar públicamente a Carmen Borrego tras el desencuentro que ha tenido en directo en "Así es la vida" con sus compañeros por hablar sobre su familia. "No se puede más y escuchar personas que te quieren, que te han querido, y mentir. No alcanzo a entender la necesidad de mentir y sobre todo en un acto público, como es una iglesia", ha sentenciado Terelu con hartazgo.

Terelu responde a todo

La televisiva por fin ha podido desahogarme después de meses ocultando el embarazo de Alejandra. "Ahora estoy más tranquila, lo peor ha sido el silencio porque hay cosas que no me pertenecen", ha declarado la periodista, aliviada por poder hablar libremente del asunto. "Conozco muy poco a Carlo. Lo que he visto me gusta", ha desvelado sobre su nuero. Terelu Campos, además, ha revelado que conoció a su yerno después de conocer que iba a ser abuela.

Terelu Campos habla en "¡De viernes!" sobre el embarazo de su hija Telecinco

Sobre qué hubiera pensado maría Teresa Campos, madre e hija piensan lo mismo: "Le hubiera dado igual que llevaran cuatro meses, le hubiera dado lo mismo, te lo puedo asegurar. Hubiese sido inmensamente feliz". E igual de feliz está Alejandra Rubio con Carlo Costanzia y su embarazo. Según la hija mayor de María Teresa Campos, la joven está "muy feliz": "No la he visto con nadie como la he visto con Carlo".

Nada más desvelarse el embarazo de Alejandra Rubio, Carmen Borrego fue una de las primeras de la familia en pronunciarse sobre el futuro de la pareja, desvelando sus planes de boda. Sobre este asunto, Terelu ha asegurado que "a mí no me han comunicado nada de eso: "Yo creo que Carmen lo dijo porque Alejandra siempre ha dicho que quiere casarse. Desconozco esa información y sus planes".

La televisiva, además, ha defendido firmemente la decisión de la pareja de haber vendido la noticia en exclusiva por una gran cifra de dinero "porque todos vamos a ganar en nuestro trabajo con una exclusiva así. ¿Por qué tanta hipocresía?". Sobre todos los que la han criticado por la portada, Terelu ha sido muy tajante: "Estoy dolida. Se puede opinar de todo, faltar el respeto, insinuar, insultar..." Además, ha desmentido rotundamente que Alejandra y Carlo hayan firmado un pack de exclusivas: "No hay un pack. Es mentira, no es verdad. Ha sido una cosa puntual y eso no está firmado ni apalabrado por nadie. Os lo juro por mi madre". "No se puede decir que Alejandra Rubio vive de las exclusivas", ha sentenciado sobre el asunto. Sobre el futuro profesional de Alejandra, Terelu espera que algún día alguien le de la oportunidad en el mundo de la interpretación y que su apellido no sea un hándicap en su carrera artística.

Además, ha querido aclarar que entre ella y la madre de Carlo Costanzia no existe ningún problema y ha dejado la puerta abierta a un posible acercamiento: "Yo no tengo ninguna guerra con Mar Flores ni tengo una guerra con nadie. Es la madre de Carlo. No he tenido relación ni la hemos tenido nunca (...) Mar flores tiene que estar hasta el moño de que le pregunten por mi".