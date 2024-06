Terelu Campos reaparece en redes tras la victoria del Real Madrid con un dardo para quienes la critican

Este sábado fue un día que pasará a la historia para los millones de madridistas que disfrutaron de una final de la Champions Leaguemuy tensa. Después de una primera parte que mantuvo a la afición en vilo, llegaron los grandes momentos para el Real Madrid, con un primer gol anotado por Dani Carvajal y un segundo por Vinicius. No han sido pocos los famosos que se han sumado a esta gran celebración que ha llegado a movilizar a más personas que para el concierto de Taylor Swift de esta semana. Entre ellos ha destacado un personaje muy célebre en la crónica del corazón y que durante bastante tiempo ha estado ausente en las redes sociales: Terelu Campos.

La mediática hermana de Carmen Borrego ha compartido este domingo cómo vivió ella esta celebración. Muy orgullosa por ser del Real Madrid presentaba un vídeo en el que ella misma llevaba no una, sino dos grandes copas. Cuando el Real Madrid pasó a la gran final de Wembley, Terelu Campos no dudó en compartir un vídeo muy viral. En él salía con una buena copa de ron, la ocasión lo merecía. Los comentarios no tardaron en señalar las dimensiones de dicha copa y llegaron a compararla en tamaño con la de la Champions.

La afición de la televisiva, a pesar de su delicado estado de salud, no ha disminuido ni un poco. Repitiendo la emoción que sintió cuando pasaron a finales, ha enviado un mensaje no solo de alegría por la victoria, también cargado de un serio reproche para los que la critican: “Estoy mal de la voz”, arrancaba diciendo. Las últimas semanas han sido delicadas para la madre de Alejandra Rubio debido a que está teniendo que hacer frente al edema de Reinke, una inflamación de las cuerdas vocales originada por el consumo de tabaco. “¡Hala Madrid, Hala Madrid!”, no se privaba de hacer el cántico para apoyar a su equipo aunque no lo pudiera gritar. “Décimo quinta copa de Europa. Una copa no, dos”, decía mientras mostraba las dos copas de ron que tenía en las manos. “Y quince porque no me caben”.

Sin embargo, la parte más interesante de este mensaje llegaba en su despedida, cuando decía muy risueña y sin dudar: “Hala, a criticar”, estallaba con un claro mensaje que viene por las palabras que le dedicó su antigua compañera de tertulia Belén Esteban. No han tardado en llegar los comentarios de miles de fans que apoyan y admiran a Terelu “¡Que arte tienes reina! Di que sí, tómate una, dos o quince y que critique quien quiera!”, decía una seguidora.

La polémica comenzó cuando la princesa del pueblo desveló que Terelu no iba a participar en su último proyecto “ni se la espera”, decía que una persona tiene que estar en las buenas y en las malas y ella a la mínima oportunidad se fue. La televisiva no tardó en responder a estas palabras: “Ella no me espera, pero desconoce mis conversaciones y las situaciones en las que he quedado y dejado de quedar”.

Después ha subido otra publicación en la que no podía evitar mostrar su ilusión. En homenaje a las 15 copas de Europa que se han ganado, Terelu ha compartido una foto de ella con 15 vasitos de chupito de papel. “¡La decimoquinta Copa de Europa! En la segunda foto no tenía 15 copas para sujetar, así que lo representé con 15 vasitos. Gracias R. Madrid por tantas alegrías y nada más... Hala Madrid”.