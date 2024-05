Terelu Campos responde a Belén Esteban: “Va a llegar un día que no me voy a callar”

El estado de salud de Terelu Campos ha sido uno de los puntos a tratar en la crónica social. Después de ausentarse temporalmente de su puesto de trabajo en “Mañaneros” ha regresado con más fuerza que nunca para responder a Belén Esteban por su último dardo.

Fue en el programa dirigido por Marc Giró donde la Esteban abrió la caja de los truenos. Unas declaraciones en las que dejaba clara cuál era su relación con Terelu ahora que no colaboraban en el mismo espacio. “No se la espera”, dijo refiriéndose al nuevo proyecto que comenzó junto a María Patiño, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Lydia Lozano y Chelo García. “Yo no le abriría la puerta. Creo que cuando hay que estar hay que estar”, añadió.

Terelu Campos en el plató de 'Mañaneros' RTVE

En medio de la polémica Terelu, que había estado recuperándose de su edema de Reinke, ha querido responder a estas palabras: “A lo mejor algunos sí me esperan, Belén”. La televisiva ha hablado de todo lo que ha sucedido sin olvidarse de mandar un reproche a la que fue su compañera: “Ella no me espera, pero desconoce mis conversaciones y las situaciones en las que he quedado y dejado de quedar”, ha puntualizado Terelu Campos. “Nadie, absolutamente nadie, de ninguna cadena me ha dicho a mí lo que yo puedo hacer o no puedo hacer”, ha proseguido dejando claro que ni Belén Esteban ni el resto de sus compañeros se hacen una idea de la situación que vive.

Y es que no ha podido esconder lo dolida que se sentía por las palabras que le dedicó: “Yo pensaba que tenía buena relación con Belén Esteban, pero estoy acostumbrada a que mi vida sea una noria y me sorprenden pocas cosas”. “Tu situación no es la misma que la del resto de colaboradores, ¿verdad? Cuando uno no juega con la misma baraja es muy difícil repartir cartas”. La hija de María Teresa también ha resaltado que ninguno de ellos se había molestado en preguntarle por su situación: “¿Os habéis preocupado vosotros? ¡Venga ya! Que siempre las flechas van en una dirección, la mía, pero en la vuestra nunca”.

“Yo siempre estoy callada. Pero ¿sabes que pasa? Que a lo mejor llega un día que no me voy a callar nada de nada. Porque yo sé hablar igual que vosotros, yo he convivido con vosotros y yo siempre he sido una buena compañera. No sé si todo el mundo puede decir lo mismo”, ha concluido Terelu Campos.