Terelu Campos aclara los motivos de su ausencia en televisión

Terelu Campos, la conocida colaboradora de televisión e hija de María Teresa Campos, ha estado ausente de los medios de comunicación y de sus redes sociales durante las últimas semanas, generando preocupación entre sus compañeros y seguidores. La falta de noticias sobre su paradero y el hecho de que no respondiera llamadas ni mensajes, llevó al programa 'Espejo público' a investigar los motivos de su repentina desaparición.

La alarma la dio Gema López, copresentadora de la sección "Más Espejo" y excompañera de Terelu en 'Sálvame'. López expresó su preocupación en directo, destacando que incluso personas muy cercanas a Terelu no lograban contactarla. "A mí me preocupa muchísimo el tema del teléfono, es decir, que llames a Terelu y que gente muy allegada a ella no consiga contactar...", afirmó López. Esta situación también había sido comentada anteriormente por sus excompañeros del programa 'Ni que fuéramos'.

Ante la incertidumbre, Sofía Cristo intentó obtener información enviando un mensaje en directo a Alejandra Rubio, la hija de Terelu, esperando algún detalle sobre la situación de la presentadora. Finalmente, fue Alonso Caparrós quien recibió un mensaje de Terelu, en el cual ella misma explicó las razones de su retiro temporal de la vida pública. Terelu Campos explicó en su mensaje a Alonso Caparrós: "Hola Alonso, estoy bien. Solo que tengo un edema en las cuerdas vocales que me estoy tratando. Espero que tú estés bien". Con esta explicación, quedó claro que la colaboradora está lidiando con un problema de salud que requiere "tratamiento y descanso".

Tras conocer la situación, los colaboradores de 'Espejo público' enviaron sus mejores deseos a Terelu para una pronta recuperación. Susanna Griso, presentadora del programa, aprovechó la ocasión para aconsejar a Terelu que "dejara de fumar", señalando que el tabaco "es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar edemas" en las cuerdas vocales. A pesar de haber pasado por una fuerte neumonía hace unos meses, Terelu no había abandonado el hábito de fumar, lo cual podría haber contribuido a su actual condición médica.