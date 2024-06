Así es la vida de Toni Kroos, el futbolista que cobraba casi 25 millones anuales

Toni Kroos ha destacado este sábado 1 de junio en el que ha sido su último partido. El deportista alemán, que lucía la camiseta del Real Madrid, se ha hecho con su última Copa de Europa en la final de la Champions League. Se trata de una final que marca un cambio en la vida del futbolista, ya que ayer también anunció su retirada. Antes de que su salida de los campos sea oficial, jugará con su selección en julio en la Eurocopa, un homenaje a la camiseta que lleva casi tres años sin vestir. Después de esto llegará su retirada, pero con las arcas llenas y una familia numerosa a la que dedicarle lo más valioso que tiene: su tiempo.

Lo cierto es que Kroos se ha consagrado como el futbolista que más cobra en el Real Madrid. Llegó al que sería su último club deportivo en 2014 firmando una temporada por 12 millones de euros brutos anuales. En 2016 casi logra doblar esa cifra, cuando pasó a ganar 20 millones. Su última subida salarial, hasta llegar a los 24,3 millones de euros, fue en 2019, cuando renovó hasta 2023. Todos esperaban que Kroos ampliara su contratación hasta 2025, pero finalmente ha optado por despedirse cuando se encuentra en la cima. Una muestra de lo mucho que respeta y le importa el juego. El alemán es también una persona muy familiar, por lo que durante su retiro va a disfrutar al máximo de su mujer, Jessica Farber, y sus tres hijos, Leon, Amelie y Fin. Además, cuenta con los 195 millones de euros brutos que ha ganado en estos últimos diez años en el Real Madrid, lo que equivaldría a 95 millones de euros netos.

Sin embargo, su retirada no se traduce como su desaparición del mundo deportivo. Toni Kroos se ha convertido en un hombre de negocios que apuesta por la salud y la educación. En España tiene “Kroos Academy”, una escuela de fútbol en Madrid que se centra en inculcar no solo el deporte a los jóvenes, sino sus valores de cooperación y trabajo en equipo. “Me dedicaré personalmente a lo que llevo tiempo trabajando y me apasiona: formar a los niños a través del fútbol”, ha sentenciado el jugador. No será lo único a lo que dedique su tiempo y energía. Desde hace un tiempo, su mujer Jessica Farber trabaja en la Fundación Toni Kroos: “El objetivo es ayudar a niños gravemente enfermos… Financiamos terapias y tratamientos, ayudamos en la compra de ayudas y cumplimos los pequeños sueños de los niños, que a veces lamentablemente son sus últimos deseos. Ayudamos principalmente cuando faltan recursos económicos, cuando se necesita ayuda con especial rapidez o cuando las compañías de seguros rechazan el apoyo necesario”, desveló en una entrevista en 2019. La gestión del día a día de la organización es una de las principales tareas de Jessica, que se ha convertido en el gran pilar de Kroos. La pareja se conoció cuando ella trabajaba en un hotel en Fuerteventura: “Toni tenía 18 años y yo 20”, dijo Jessica en el documental 'Kr8s'. “No diría que fue amor a primera vista, pero es una persona maravillosa. Poco después quedamos en Alemania y supimos que estábamos juntos”.

Desde ese momento se han convertido en un equipo que se apoya en todo. La pareja tiene tres hijos. Leon es el mayor y el que muestra un mayor interés por seguir los pasos de su padre. Amelie es una joven con gran imaginación que, según su madre, podría llegar a convertirse en una gran artista. Finalmente está el pequeño Fin, el más travieso de todos y el que siempre consigue sacar a todo el mundo una sonrisa.