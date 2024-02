Terelu, tajante sobre Mar Flores: "No se puede cuestionar una relación que nunca ha existido"

Terelu Campos se encontraba de viaje para desconectar y recargar las pilas cuando la historia de su hija Alejandra Rubio con Carlo Costanzia saltaba a la luz. Antes de que la portada estuviera publicada en la revista “Semana” la nieta de María Teresa Campos se ponía en contacto con su madre para explicarle cuál era la situación y, aunque no había sido por iniciativa suya, disculparse porque justo saliera este beso furtivo en medio de sus muy merecidas vacaciones.

Este lunes ha regresado a la rutina y no ha podido rehuir más de los hechos que protagonizó su hija. Es más, en los últimos días se ha hablado de una supuesta enemistad entre las posibles suegras, ya que la relación es muy incipiente. A pesar de que la propia Terelu afirme que “tengo muy mala suerte”, no ha dudado en mostrar su lado más carismático con la prensa y ha terminado por zanjar el malestar que podría existir entre ella y Mar Flores: “Me da risa, no se puede cuestionar una relación que nunca ha existido. ¿Cómo se va a cuestionar?” comenzaba tajantemente.

La televisiva ha mantenido su postura clara de no comentar nada de esta relación que habría iniciado Alejandra con Carlo: “Yo nunca me he metido”, repetía para dejar claro que ese tema solo le afecta a los protagonistas y que los demás poca cosa tienen que decir.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, pillados besándose en la portada de "Semana" Semana

Sí se ha permitido explayarse más cuando le han preguntado por su enemistad con Mar Flores, madre de Carlo Costanzia, con la que no comparte el mejor de los pasados. Terelu Campos ha mantenido desde hace años una estrecha relación de amistad con Nuria González, viuda de Fernando Fernández Tapias. De hecho, la televisiva fue testigo del inicio de su relación cuando el empresario gallego rompía su relación con Mar Flores, una ruptura muy mediática cargada de dolor y tristeza. Sin embargo, dejado a un lado el pasado, Terelu no guarda ningún sentimiento hacia ella, ni bueno ni malo. “Nunca en la vida hemos tenido una amistad ni hemos salido de fiesta ni de cena. Entonces, a la pobre le pasa lo mismo, ¿qué tendrá que ver?".

Lo que sí está claro es que ambas pertenecen al mundo de la prensa del corazón y que ninguna se pronunciara sobre esta relación ha despertado las alarmas, pero insiste en que “que pertenezcamos al mundo mediático no significa que todos nos conozcamos, eso es normal, una cosa es que te haya visto en una fiesta, pero vamos ni me acuerdo", concluía la televisiva que regresaba este lunes de un viaje que llevaba posponiendo mucho tiempo para ir a Málaga.