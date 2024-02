Lo único que pide Mar Flores al oír hablar del beso de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio

El revuelo desde este miércoles es mayúsculo. Un nuevo romance viene a avivar el cotarro mediático y es que el beso apasionado de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio está en boca de todos. Con su idilio se entroncan dos grandes familias del mundo del corazón, el clan Campos y el clan Flores, aunque ahora la familia de los tortolitos prefiere echar balones fuera y que la polémica les salpique lo más mínimo. Así lo ha hecho Terelu Campos, que ha dejado claro que las cuestiones amorosas de su hija solo le competen a ella y que no piensa opinar al respecto en público. Pero también Mar Flores ha tenido ocasión de hablar sobre la nueva relación que habría iniciado su controvertido hijo, que en los últimos meses le ha devuelto a la actualidad.

Al igual que ha hecho Terelu, Mar Flores ha optado por el silencio como la mejor respuesta ante las preguntas más incómodas. La primera ocasión que ha tenido para decir lo que piensa sobre esta nueva ilusión de su hijo la ha desaprovechado. En su lugar, ha dejado bien claro que “no voy a hacer ningún comentario”. Eso sí, su rostro habla por ella y deja entrever una amplia sonrisa que demuestra que está feliz. Y como quiere continuar así, no ha querido despedirse sin añadir una petición a los reporteros: “Os pido que no digáis que hago ningún tipo de comentario, porque no comento sobre mi hijo ni sobre mi familia”, aclaraba.

Puesto a aclarar, ha sido el propio Carlo Costanzia el que ha querido zanjar de una vez por todas con las especulaciones sobre lo suyo con Alejandra Rubio. Lo hace confirmando lo evidente, que entre ellos ha surgido algo, aunque aún parece pronto para detallar en qué punto se encuentran. Y es que dice que se conocieron el día antes de que se captaran las fotos de la polémica, lo que les ha dejado sin mucho margen de maniobra.

“Nos estamos conociendo. Nos conocemos desde hace poco. Evidentemente, vosotros lo habéis sacado en primerísima. Lo que luego pasará, ya se verá”, decía Carlo Costanzia. Además, aprovechaba la ocasión para lanzar una petición: “Sería estupendo si pudiéramos tener algo normal y tranquilo, pero no se puede definir todo por un beso”. Y es que parece que desea seguir dando pequeños pasos con Alejandra Rubio, aunque aún no se atreva a considerarla su novia. ¿La verá Mar Flores ya como su futura nuera?