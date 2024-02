Alejandra Rubio saca las garras por Carlo Costanzia mientras él habla por fin de su beso

Carlo Costanzia llevaba semanas haciendo ruido, aunque era más por sus revelaciones sobre su durísimo pasado y el papel que había jugado su madre, Mar Flores, en sus reveses. Pero el huracán mediático ha llegado en forma de apasionado beso. El que muestra la revista ‘Semana’ junto a Alejandra Rubio, lo que confirma que entre ellos hay algo que va mucho más que la amistad. La evidencia era clara, de ahí que los protagonistas no hayan tenido opción de negarlo. La primera fue la hija de Terelu Campos, que dejó claro que él no es su novio, aunque sí reconoce que se están conociendo, dejando la puerta abierta a que cambie de estado. Algo de lo que se ha reafirmado este jueves, desde su silla en el plató de ‘Así es la vida’.

Alejandra Rubio Así es la vida

El programa de Sandra Barneda y César Muñoz situó a la protagonista en el centro del plató para dar comienzo al interrogatorio. La primera pregunta era directa y buscaba conocer si estas imágenes de pasión eran el inicio de un idilio. No tan clara fue la respuesta de Alejandra Rubio: “No quiero contestar, porque de verdad quiero que esta parte de mi vida se quede para mí. Sé que es complicado, porque yo trabajo aquí y por la familia que tengo y la que tiene él, pero me encantaría poder tener un poco de vida privada”. De ahí quizá que se quiera reservar cuánto tiempo llevan conociéndose, pues al ser preguntada se puso muy nerviosa y tan solo reconoció que “desde hace tiempo”.

Lo que sí ha querido aprovechar el altavoz que su programa le otorga para sacar la cara por Carlo Costanzia. El joven lo ha pasado muy mal en su pasado y no quiere que se le criminalice más por sus errores y más si entre ellos se cuelan cosas que no sucedieron: “Se han dicho cosas feas y eso es lo único que me preocupa (…) Yo tengo padre y no necesito que nadie ejerza de mi padre. Se han dicho cosas contra él que no me parece bien y que son innecesarias, es muy fácil juzgar dolores ajenos. Hay que tener tacto y no todo llevarlo al extremo”, trataba de proteger al que podría ser su futuro nuevo novio, si las cosas salen bien, como así parece que se están esforzando ambos que sean.

Carlo Costanzia en la MBFW Madrid Gtres

Más cauto se ha mostrado Carlo Costanzia. A la vez que Alejandra Rubio estaba en plató en directo, él acudía a IFEMA para asistir al desfile de Mans en la MBFW Madrid. Allí le esperaban muchas cámaras y reporteros para preguntarle por la polémica portada del beso. En un principio, él quiso dejar claro que “vengo a hablar de moda”, para después pedir “por favor hablar de cosas serias” como “genocidios o guerras”. Aun así, la cuestión con él iba por los derroteros amorosos y al final terminó reconociendo que “yo doy naturalidad a la vida, pero no me gusta contar cosas de mi vida privada”. Pero al final termina siendo claro: “Ni niego ni digo que sí, si ha salido una portada, pues uno más uno, dos”. Y es que a él las cuentas le salen claras, si se ha visto el beso, es que algo hay entre ellos. ¿El qué? El tiempo lo dirá…