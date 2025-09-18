Del tirón de orejas a Alejandra Rubio al homenaje a María Teresa Campos: así ha sido la celebración del cumpleaños de Terelu Campos

Tarde, pero llegó. Más de dos semanas después de alcanzar los 60 años, el pasado 31 de agosto, Terelu Campos celebró ayer su cumpleaños rodeada de sus seres queridos. Lo hizo en el Jimmy's Restaurant, un espacio que frecuenta junto a sus amigos y que este miércoles se convirtió en el epicentro del universo Campos. Raúl Prieto, Beatriz Archidona, Antonio Montero, Marisa Martín Blázquez, José Antonio León, Patricia Pérez, Belén Rodríguez, Anita Williams, Laura Cuevas, Carmen Alcaide, Kike Calleja, César Muñoz o Eduardo Navarrete fueron algunos de los rostros conocidos que acompañaron a la presentadora en su gran día, además de ese otro núcleo de anónimos que compoenen “el 90 %” de las amistades de Terelu.

Por supuesto, tampoco faltó su familia, encabezada por su inseparable Carmen Borrego, acompañada tanto de su pareja, José Carlos Bernal, y sus dos hijos: la discreta Carmen Rosa y un José María Almoguera que parece sentirse cada vez más cómodo entre las cámaras. También acudió su yerno, Carlo Costanzia, así como Carlo Costanzia padre. La presencia del italiano ha sido entendida por muchos como una afrenta a Mar Flores, pero la tertuliana se mantiene firme en su postura: “He invitado al abuelo paterno de mi nieto porque tengo buena relación con él. Con Mar no tengo ni buena ni mala, simplemente, no hay relación”.

Terelu Campos y Alejandra Rubio con Carlo Costanzia padre y Carlo Costanzia Jr. Gtres

Precisamente, fue Alejandra Rubio la que se convirtió en comidilla entre la prensa allí convocada por su burdo intento de huir de las cámaras y micrófonos. La creadora de contenido posó para los fotógrafos, pero quiso escapar de las incómodas preguntas de los periodistas que aguardaban su turno -entre quienes servidor se incluye-. Menos mal que ahí estaba Terelu para poner orden, recordarle quién es y cuál es su trabajo.

“Atiende a la prensa”, espetó la madre a su hija, que replicó: “Es que me pongo de los nervios”. Al final, la influencer y colaboradora televisiva cedió y atendió a la prensa con toda la simpatía que le es posible, aunque en ese sentido todavía tiene mucho que aprender de su madre.

Compañera de batallas y conocedora de los blancos y negros de esta profesión, Terelu Campos agasajó a la prensa con un catering que poco tenía que envidiar al de los invitados a su cumpleaños, una consideración que parece baladí pero que no se repite en todos los rostros conocidos.

La gran ausencia de la noche fue, sin duda, la de María Teresa Campos. Todos sus familiares la llevaban en su recuerdo, especialmente una emocionada Terelu Campos, que quiso rendirle un sentido homenaje: “Las perlas que llevo son de mi madre. Quería que, de alguna manera, ella estuviera aquí. Sé que está, pero ojalá la pudiera tocar”.

Terelu Campos, con las perlas de María Teresa Campos Gtres

Una velada que, como cualquier cumpleaños que se precie, terminó con Terelu soplando las velas de su tarta de cumpleaños. El deseo que pidió solo ella lo conoce, pero sí dejó claro que ya no clama por amor: “Ya tengo muchos hombres. Tú no sabes la de maridos que yo tengo… Todos los de mis amigas, son también los míos. Estoy muy bien cuidado, y encima me libro de lo malo de estar en pareja. Soy la más lista de todas”. Pues ya saben, a Terelu le basta con salud, dinero y nada más.