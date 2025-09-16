Terelu Campos no repara en gastos en su fiesta de 60 cumpleaños

Aunque seguramente le han hecho un precio especial por su gran amistad con los dueños del restaurante Jimmy’s, Terelu Campos no repara en gastos en la celebración que tendrá lugar mañana miércoles para conmemorar su sesenta cumpleaños.

La hija de María Teresa Campos, como ya indicamos en otra ocasión, es clienta asidua a ese local que está muy de moda en la capital madrileña.

La lista de invitados es “infinita”, y la velada podría su poner el reencuentro entre Alejandra Rubio y su primo, José María Almoguera, hija y sobrino de la anfitriona, que parecen estar algo distanciados.

Terelu Campos Francisco Guerra Europa Press

Además de los familiares de Terelu, se espera la asistencia de rostros conocidos de la televisión, como es el caso de Antonio Montero y su mujer, Marisa Martín Blázquez, Beatriz Archidona, Ángela Portero, Lydia Lozano, Santi Acosta, Patricia Pérez, Kike Calleja y su mujer, Raquel, Eduardo Navarrete, Raúl Prieto, José Antonio León…

No se sabe si Terelu ha invitado a su consuegra, Mar Flores, quien de aparecer se encontraría con Nuria González, una de las íntimas amigas de la organizadora del evento y “enemiga” de Mar desde hace muchos años.

Naturalmente, estarán en el restaurante Carmen Borrego con su marido y su hija Carmencita, Carlo Costanzia, y las amigas del círculo más íntimo de la cumpleañera, todas anónimas y con las que suele quedar los findes de semana para cenar.