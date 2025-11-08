Los dardos de Don Juan Carlos a un (muy) enfadado Marichalar

Las memorias de Don Juan Carlos escritas por Laurence Debray se ocupan con detalle de todos los miembros de la familia. En uno de los capítulos el abuelo Rey habla de su nieto Felipe al que dedica varias páginas. En ellas presenta al primogénito de la infanta Elena como la recuperación de una oveja descarriada con una vida desordenada poco recomendable para su edad. En Abu Dabi le buscó un trabajo durante los primeros meses. Después también intervino en la búsqueda de un piso en la ciudad para que tuviera independencia. Todas estas actuaciones por parte de Don Juan Carlos eran más o menos normales como apoyo logístico. Igual que la nula relación de Don Juan Carlos con el que había sido su yerno, Jaime de Marichalar. Se llevaron mal durante el matrimonio con la Infanta y tras el divorcio, peor.

Las palabras que dedica al ex duque de Lugo en «Reconciliación» con respecto a la educación del hijo demuestran esa poca estima que con razón o sin ella convierte la separación matrimonial de la infanta Elena en la causa del desorden del nieto. Y así dice textualmente: «El divorcio de sus padres y cierta falta de autoridad parental lo llevaron a una vida desordenada (…) «Era un blanco fácil para los aficionados a los chismes. Vivía acosado por los paparazzi que documentaban su deriva (…) En apenas un mes se transformó. Solo necesitaba que se le diera una oportunidad».

El Rey Juan Carlos I junto a la Infanta Elena y Jaime de Marichalar en el bautizo de su nieto Felipe Juan Froilán Gtres

Estas palabras del Rey culpando de los errores del joven a la falta de autoridad parental han molestado profundamente al que fuera marido de la primogénita Borbón Grecia. Y no solo a él sino a la familia y a su círculo más cercano que son conocedores de que esa aseveración de Don Juan Carlos dirigida a Marichalar no son ciertas. Y así me lo aseguran amistades que vivieron el divorcio donde era el padre el que ponía reglas y la madre se las saltaba. «Jaime puede tener muchos defectos, pero ha sido y es un buen padre. Esta muy dolido porque tuvo que imponerse en muchas ocasiones. La Infanta cambiaba los fines de semana que le tocaban sin avisarle. Se llevaba a los hijos de viaje y se enteraba por la prensa. Lo ha pasado muy mal y el fue el primero el que planteó tanto el internado de Sigüenza como los cursos académicos en Estados Unidos», aseguran.