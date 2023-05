María José Campanario cumple años en el mejor momento de su vida

"En las distancias cortas se transforma", nos desvela J. L. , uno de sus vecinos de la urbanización de Arcos de la Frontera en la que reside la esposa de Jesulin de Ubrique. Y añade que “la imagen de mujer seca y desagradable con los paparazzis, no tiene nada que ver con la que conocemos sus vecinos. Es una chica graciosa, muy cercana, amable y sencilla. La popularidad no se le ha subido, para nada, a la cabeza. Es muy natural y espontánea. Y una madraza, se vuelca con sus hijos, sobre todo con Hugo, el más pequeño, al que suele pasear por la urbanización muchas tardes”.

El próximo domingo, 28 de mayo, celebrará en familia su 44 cumpleaños, en una etapa de su vida en la que todo son satisfacciones personales. El nacimiento de Hugo trajo una gran felicidad a los Janeiro Campanario, hoy, su madre, le dedica la mayor parte de su tiempo, y ha dejado su trabajo de odontóloga de lado por un tiempo para estar con su niño, que cumplirá un año en junio.

La periodista Carmen Pardo mantiene una cordial relación con María José, la conoce muy bien, y nos cuenta que “es una chica con un sentido del humor increíble, le encanta contar chistes, es muy divertida y, luego, si te tiene que decir algo, lo hace sin reparos. Es muy honesta con las personas que aprecia, muy arraigada a su familia y a los suyos. Por supuesto que tiene su carácter, pero en el buen sentido, y una fuerza de voluntad impresionante. Una luchadora intensa por lo que quiere conseguir en la vida y tiene una fortaleza y un afán de superación ejemplares. Realmente, es muy inteligente te y muy buena persona. Ahora mismo dedica la mayor parte de su tiempo a su hijo Hugo, como madre es todo un ejemplo”.

La popular presentadora de televisión Toñi Moreno es amiga por igual de María José y su “enemiga” Belén Esteban. Estuvo un tanto distanciada de la primera durante un tiempo, pero acabaron reconciliadas en el 2021. Fue entonces cuando dirigió a la Campa las siguientes palabras: “te he mandado una fotografía de mi hija porque me gusta compartirla con mis amigas. Te tengo mucho cariño y me siento orgullosa de todo lo que has conseguido gracias a tu tesón y esfuerzo al volver a estudiar. Puedo quererte muchísimo, igual que a Belén, y entiendo la posición de las dos. Cada una tenéis vuestro sufrimiento. Solo te digo, amiga, que estoy aquí para cuando quieras.”

Jesulin calificó a su compañera de vida en una ocasión como “mi mujer, mi confidente, mi compañera, mi amiga, una gran madre para mis hijos. En las duras y en las maduras. Es uno de los puntales más importantes que tengo en mi vida. Le doy gracias a Dios por haberla conocido.”

Se vieron por primera vez en marzo del año 2000 por mediación de una amiga común, y el torero confiesa que “es una esposa que se hace querer, divertida, dicharachera. Tiene sus peo tos y sus diferencias conmigo, como las tengo yo con ella. Nos han puesto muchas trabas en el camino, pero aquí seguimos juntos, con dos cojones. Habla cinco idiomas y tiene dos carreras, está muy preparada para el mundo laboral”.

Aún así, cuando la Campa, como la llaman algunos, decidió marcharse a Oporto a estudiar, a su marido no le hizo ninguna gracias. Dicen que pasaron una pequeña crisis hasta que Jesus entendió que la situación era necesaria por el bien de la carrera de su mujer.

Pero quizá los peores dramas vividos por el matrimonio sean los que nos conducen a la dura enfermedad que padece María José, una fibromialgia que le ha provocado disti tas crisis en estos años y que le llevaron a ser ingresada en diferentes ocasiones. En esos momentos de angustia, su pareja siempre estuvo a su lado, demostrando el gran amor que siente hacia la madre de sus hijos. Solamente tenemos que recordar esas imágenes en las que aparecía esta última con un estado preocupante, y hasta se llegó a publicar que también sufría una enfermedad mental. Afortunadamente, hace tiempo que no padece ese tipo de crisis.

Otro momento en el que Jesús estuvo al cien por cien apoyándola fue cuando, en mayo del 2010, la Campanario se vio envuelta, junto a su madre, en un asunto relacionado con un presunto fraude a la Seguridad Social, en el que se denominó como el Caso Karlos. El 12 de mayo del 2011, el torero, según nos descubre una fuente muy cercana, “pasó, al igual que su mujer, uno de los peores momentos de su vida, cuando ella tuvo que declarar en el juzgado”.

El abogado y periodista Jesús Manuel Ruiz también mantiene una buena sintonía con la protagonista de este reportaje: “estamos ante una mujer inteligente, divertida y muy coherente. La imagen que ha dado durante años, de mostrar una cierta frialdad ante la prensa, es una especie de escudo que no tiene nada que ver con la María José más real ni con su verdad. Es el complemento perfecto para Jesús, ha sido la mayor damnificada de toda la historia de su marido, porque se metió en temas en los que no debía meterse, tendría que haber sacado la cara Jesulin, pero ella fue lo suficientemente generosa como para defenderle siempre. Y otra cosa: ¿cuantas veces se ha hablado de crisis matrimoniales? Pues bien, ahí siguen, juntos y felices”.

Mucho se ha criticado la relación entre María José y la familia de los “jesulines”, pero con el paso del tiempo las aguas volvieron a su cauce, y los desafueros de antaño dieron paso a una entente más o menos cordial. En este sentido ha tenido más suerte que Belén Esteban, a la que parte de la familia del torero consiguió convencerle para que echara de la finca Ambiciones a la hoy “princesa del pueblo. Campanario se hizo fuerte y logró alejar a quienes podrían contribuir a una mala relación con su esposo. En ese sentido, fue la más lista de todos.