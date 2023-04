Jesulín confiesa el peor momento de su mujer, María José Campanario

Bertín Osborne regresa de nuevo a Telecinco con ‘Mi casa es la tuya’ y su primer invitado será Jesulín de Ubrique. Aunque todavía no se ha señalado la fecha concreta del estreno, la cadena ya ha adelantado un avance de la entrevista al torero, que repasará junto al presentador parte de su vida privada y profesional. Y para ir abriendo boca, se ha emitido un extracto donde Jesús Janeiro se sincera y habla de los episodios más duros que ha vivido su mujer, María José Campanario.

Han sido varias las ocasiones en las que hemos podido ver a la odontóloga, que padece fibromialgia, ingresada a causa de los fuertes dolores que le produce esta enfermedad crónica. Su marido y padre de sus tres hijos ha confesado que a pesar de que “es una mujer fuerte”, él la ha visto sufrir mucho a causa de esta patología. “Muchas veces mi mujer ha convivido con el tema del dolor…”, explicaba emocionado ante Bertín.

María José Campanario y el torero Jesulin de Ubrique en Málaga el mes pasado larazon

Además, Jesús Janeiro destacaba que él y su esposa son como uña y carne. “Vamos los dos a una y la verdad es que nos ha ido bastante bien”, añadía. De hecho, hace menos de un año venía al mundo Hugo, el tercer hijo de la pareja. Era entonces cuando ambos se apartaban del foco mediático y decidían establecer una vida más tranquila y discreta, lejos de la prensa del corazón. Sin embargo, esta nueva entrevista ya ha levantado algunas ampollas. Entre ellas, las de Belén Esteban.

La colaboradora de televisión era preguntada hace solo unas horas por la participación del padre de su hija Andrea tanto en ‘Mi casa es la tuya’ como en la nueva edición de ‘MasterChef Celebrity’. “Estoy súper contenta de que la gente trabaje, súper contenta" y más todavía "si tienes los hijos que tienes" porque "hay que mantener a todos los hijos, pero sobre todo, mantenerlos a todos por igual, entones yo estoy muy contenta".

Además, la de Paracuellos dejaba claro, con un directo dardo a su ex, que "como hay cuatro hijos, a los cuatro se les debe mantener igual ¿no?", decía. Sin querer profundizar más en la conversación a causa de la promesa que le hizo a su hija de no hablar públicamente sobre ella, Belén Esteban terminaba con un importante mensaje: “No voy a hablar más porque lo que más quiero [Andrea] no quiere, y lo hago por ella. Él no sabe la suerte que tiene de que no lo haga, cada uno sabemos lo que hay, las familias también saben lo que hay".