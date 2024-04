Tony Aliaga, íntimo amigo de Silvia Tortosa: "No tenía ganas de vivir"

A pesar de las declaraciones de Carlos Cánovas, viudo de Silvia a Tortosa, en el sentido de que su ruptura con la actriz fue de mutuo acuerdo y nada traumática, el representante e íntimo amigo, casi un hermano, de la fallecida, Tony Aliaga, desvela que "para Silvia la ruptura fue un mazazo, se enteró de que Carlos estaba al mismo tiempo que con ella con otra mujer y le echó de su casa. La tercera en discordia es una actriz de cuarenta y tantos años, Marina Lozano , que, irónicamente, había interpretado el papel de hija de Silvia en una película. O sea que ahora no venga Carlos a decir que la separación fue amistosa. Porque es mentira. Ese desengaño amoroso hizo sufrir a Silvia lo indecible, le entró una depresión y estuvo ingresada en una clínica para recuperarse. No tenía ganas de vivir…".

Los últimos meses de vida de la artista estuvieron marcados por su paso en un centro en el que trataron sus problemas depresivos. Después se fue a vivir con su mejor amiga, Ana Congost, que fue quien la acompañó en el hospital la noche de su muerte.

SILVIA TORTOSA. Europa Press

Aliaga revela que "Silvia cambiaba cada cierto tiempo los términos de su testamento, por eso no sabemos a quien dejó su herencia, entre la que hay un chalet en la lujosa zona madrileña de Puerta de Hierro y pisos en Barcelona. En el tanatorio aparecieron tres primas suyas con las que no tenía relación…".

Los allegados a la fallecida creen que en ese testamento, indudablemente, no figura Carlos Cánovas, pero, como viudo, debe tener derecho a parte de la herencia. Cuando se le pregunta por esta situación da la callada por respuesta. Tampoco se pronuncia sobre su presunta relación con la actriz de cuarenta y siete años Marina Lozano. Se desmarca totalmente del asunto y no aclara si es su pareja o no. Todos los indicios apuntan a que están juntos desde hace un año.