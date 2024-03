El marido de Silvia Tortosa mantenía una relación con otra actriz

La muerte de Silvia Tortosa ha destapado un aluvión de nueva información. La que fue una de las actrices más reconocidas del panorama patrio se alejó de la vida pública tras conocer su diagnóstico de cáncer de mama en el año 2019. Tras su reciente fallecimiento, que pilló a sus allegados más cercanos con la guardia baja, se dio a conocer que Silvia se había divorciado de su marido Carlos Cánovas hace ocho meses y ya no tenían una relación muy cercana.

Carlos Cánovas, exmarido de Silvia Tortosa, abatido en el último adiós a la actriz Europa Press

“Ha sido todo muy inesperado. No lo esperábamos nadie. Llevamos unos años terriblemente duros en todos los sentidos. Y después de que ella, que era una luchadora, superara el cáncer de pecho, le llegó esta complicación que ha sido fulminante”, relató el que fue su pareja el mismo sábado que se dio a conocer la noticia de su muerte. El estado de Silvia era bueno y, según sus personas más íntimas, no sufrió en ningún momento. Sin embargo, en lo referido a Carlos su situación fue bien distinta. Cómo señalan en la revista “Semana”, la ruptura sumió a la artista en una gran depresión de la que le costó mucho salir. Finalmente, fue ingresada en una clínica en la ciudad condal donde pasó sus últimos días.

Según las fuentes que ha consultado la citada revista, Carlos no habría empezado una relación con otra actriz, Marina Lozano, que se remonta a “varios años”. De hecho, la supuesta pareja estaría compartiendo su vida en un piso en Alcalá de Henares.

Carlos Cánovas y la actriz se conocieron hace ya seis años. Fue en uno de los últimos proyectos de Silvia Tortosa donde Marina Lozano, quien era su compañera en el elenco de “Centro Médico”, conoció a Carlos. “Actualmente, no existía ninguna comunicación entre Carlos y Silvia. Él no se ha portado nada bien con ella y para nada estaba interesado en absoluto en su delicada situación de salud. Carlos se enteró de que estaba ingresada y que Silvia se moría pocas horas antes de que sucediera porque decidieron avisarle”, desvelan las fuentes consultadas asegurando que la fallecida actriz no tenía intención de formar un gran espectáculo. “Ella quería ir de la clínica al cementerio”, aseguró Chema Marín, íntimo amigo, durante el tanatorio.

El representante de la exitosa actriz afirma que Carlos “ha tenido suerte de que Silvia fuera muy discreta con su vida personal y no quisiera ni que se supiera que se había separado ni mucho menos el motivo”. El pasado lunes los restos mortales de Silvia Tortosa fueron llevados al cementerio de Montjuic, donde descansa junto a sus padres José y Paquita.