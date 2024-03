De Chelo García a Chema Marín: todos los que han acudido para el último adiós a Silvia Tortosa

La actriz falleció este sábado en la ciudad condal a los 77 años de edad a causa de un cáncer de hígado por el que tuvo que ser ingresada. Después de que se diera a conocer la noticia de su muerte, no han dejado de llegar testimonios de personas que relataban cómo vivió sus últimos meses. La noticia del fallecimiento de Silvia Tortosa, la que fuera uno de los rostros más conocidos del panorama de la interpretación y un símbolo de la Transición, llegó como un mazazo para muchos.

Este lunes ha tenido lugar su último adiós en una capilla ardiente celebrada en el tanatorio de Les Corts en Barcelona. Al lugar se han desplazado amigos, familiares y algunos rostros muy conocidos para darle el último adiós en un emotivo tributo a toda su carrera profesional.

Una de las personas que más ha llamado la atención personándose en el tanatorio ha sido su exmarido, Carlos Cánovas. Su separación no había trascendido hasta este momento y, según dieron a conocer en “Fiesta”, la relación que mantenían no era todo lo buena que podría haber sido. A pesar de ello, Carlos ha ido a dar el último adiós a la actriz: “Un día complicado. Esto es muy duro, esto es tremendo. Ha sido una cosa, además, muy inesperada… Del tema del cáncer no teníamos ni idea. Ella tuvo su cáncer de mama, que estaba totalmente superado y lo del tema del hígado ha sido una cosa que no nos esperábamos nadie”, ha asegurado a las cámaras haciendo alusión al cáncer de mama que le diagnosticaron en 2019.

Carlos Cánovas, exmarido de Silvia Tortosa, abatido en el último adiós a la actriz Europa Press

Otro de los rostros que ha querido recordar a su gran amiga ha sido Carmen Serrat, que se ha mostrado profundamente dolida: “La verdad es que me ha afectado mucho, me ha dolido, porque pienso que no le tocaba. 77 años, hoy en día eres joven. Pero bueno, aquí estamos para despedirla”, no se ha limitado a destacar su trayectoria, sino los valores que la convirtieron en una gran persona.

Durante los últimos días se ha hecho saber la larga y dura lucha por la que pasó la actriz, cosa que no ha dudado en desmentir Chema Marín: “Esto de hoy no estaba previsto. Silvia lo que deseaba era pasar de la clínica al cementerio, pero consensuamos entre sus amigos más íntimos que no era justo para sus admiradores no dar la oportunidad de que la pudieran despedir… No es cierto que murió de una larga enfermedad. Silvia ha sufrido enfermedad cuatro días y sin dolor, porque era una metástasis asintomática”.

Chelo García Gtres

Al acto tampoco ha faltado Chelo García, que se ha armado para defender la postura que optó por escoger la actriz en sus últimos días en la más estricta intimidad: “Yo creo que las personas, los seres humanos, tenemos derecho a vivir como queramos nuestra enfermedad. Estábamos todos especulando que si Silvia Tortosa ha muerto como ella quería. A mí me hubiera gustado que no le hubiera tocado esta maldita enfermedad, pero tiene, como todo ser humano, derecho a su privacidad y a morir como ella quiera”.