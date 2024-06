Travis Kelce se sincera y cuenta cómo se enamoró de Taylor Swift

Cuando están a punto de cumplir un año de relación, el jugador de la NFL, Travis Kelce se ha sincerado sobre su noviazgo con Taylor Swift. El deportista ha concedido una entrevista a Will Compton y Taylor Lewan a través del pódcast "Bussin With The Boys" y ha confesado cuál fue la cualidad que le enamoró de la superestrella de la canción y el momento en el que comenzó a enamorarse de ella.

"Es muy consciente de sí misma. Creo que por eso realmente empecé a enamorarme de ella, por lo genuina que es con amigos y familia", dijo Kelce. A su vez, rememoró el primer partido al que la intérprete de "Blank Space" o "Shake it Off" lo acompañó (el 24 de septiembre del año pasado, contra los Chicago Bears) y que fue toda una sopresa para él. Entró por la puerta principal sin tomar ningún tipo de medida de seguridad adicional. "Realmente me conquistó con eso", confesó, destacando que la artista anhelaba "estar rodeada de familia y amigos, y vivir esto con todos".

Aunque ambos son muy celosos de su vida privada, a Kelce no le molesta ser fotografiada con la diva del pop. "No estoy aquí para esconder nada… esa es mi chica, esa es mi dama. Estoy orgulloso de eso".

La última vez que le vimos fue sobre el escenario del mítico estadio londinense de Wembley donde actuaba Taylor dentro de su gira mundial The Eras Tour. Durante la interpretación de la canción "I can do it with a broken heart", Travis Kelce fue invitado a subirse al escenario, ataviado con un chaqué negro, camisa blanca y sombrero de copa, junto con los otros bailarines.