Las tretas de Rodolfo Sancho en Tailandia que han enfadado mucho a los periodistas

Las cosas para Rodolfo Sancho están resultando especialmente duras. Tras conocer que su hijo, Daniel Sancho, había matado a sangre fría a su pareja, Edwin Arrieta, la vida de sus padres se ha convertido en un auténtico calvario. Mientras que Silvia Bronchalo aparcaba por completo su existencia para estar al lado de su hijo en la prisión tailandesa de Koh Samui, el actor ha preferido aguardar el mejor momento. Ha viajado al país asiático pasado un mes, después de refugiarse de la atención mediática en Formentera con Xenia Tostado y su hija. Pero ahora ha salido de su escondite, aunque esto no supone que piense exponerse más.

Rodolfo Sancho y su abogado, Marcos García Montes en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas a 02 de Septiembre de 2023 en Madrid (España). José Ruiz Europa Press

Rodolfo Sancho no quiere convertirse en el centro de la noticia, aunque sabe que la expectación que su viaje a Tailandia ha puesto el foco mediático sobre él. Por eso, quiso emplazar sus primeras palabras en Bangkok. Pero su cita con la prensa no se ha producido y las tretas desarrolladas para evitar este paso ha molestado mucho a los profesionales de la información que siguen de cerca el caso de Daniel Sancho. Así al menos lo han confirmado desde ‘Espejo Público’ uno de los periodistas enviados a cubrir la actualidad informativa.

Este corresponsal enviado a Tailandia no está muy conforme con la actitud desplegada por Rodolfo Sancho a su llegada al país en el que cumple condena su hijo. El actor está llevando una estrategia con los medios muy distinta a la de su mujer que, sin hablar demasiado, siempre se ha mostrado agradecida por el cariño y el respeto recibido. El intérprete prometió hablar a su llegada a Bangkok, pero hizo una “jugada” para despistar a la prensa, al ir directamente a la comisaría y después salir del edificio por otro lugar escondiéndose de los fotógrafos.

Silvia Bronchano, madre de Daniel Sancho, se encuentra en Tailandia EFE

“Ayer también hubo una reunión en la embajada y dieron varias vueltas con la furgoneta para que no pudiéramos hacer fotos. Yo la seguí y cuando se dieron cuenta dieron vueltas por Bangkok. Está evitando el momento en Tailandia. Se acabaron metiendo por la autopista, porque saben que las motos no pueden acceder y ahí es cuando la perdí”, narra el reportero, que no comprende el motivo de estos pasos para esquivar la atención mediática, la cual puede resultar vital para mantener el caso de su hijo abierto y que no caiga en el olvido, lo que podría perjudicar al chef de cara a la estrategia planteada para su repatriación a España.

“Como Daniel solo puede recibir una visita diaria, Rodolfo Sancho ha tenido que pedir un permiso especial para ir acompañado de un abogado y que así Sancho pueda ser visitado por su padre, que ha venido también porque quiere verlo. Si no hubiera pedido ese permiso doble no le hubiera podido ver”. Y es que Silvia Bronchalo habría reservado todas las visitas de la familia para ella durante esta semana, sin dejarle opción al padre a hacer lo propio. Pero al menos Rodolfo Sancho ha encontrado un plan alternativo para cumplir con su deseo de comprobar en primera persona cómo se encuentra su hijo.