Última hora sobre el caso Antonio Tejado: El dinero que nunca recibió el sobrino de María del Monte

La actualidad mediática sigue poniendo el foco en Sevilla, donde tuvo lugar el pasado mes de agosto el asalto a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal. En torno a las cuatro de la madrugada cuatro encapuchados irrumpieron en su residencia con ambas dentro para sustraer tantos objetos de valor como pudieron. No sería hasta febrero cuando el caso volvió a resonar con fuerza tras la detención de Antonio Tejado, sobrino de la artista, como presunto “autor intelectual” del robo. La investigación sigue su curso y, aunque sus familiares confían en su inocencia, nuevos indicios habrían arrojado algo de luz tras el volcado del teléfono móvil de Tejado.

La Guardia Civil, según apunta el “Diario de Sevilla”, habría sacado en claro seis nuevos indicios tras conocer y analizar el contenido de los últimos mensajes de Antonio Tejado, tanto su conexión con el líder de la banda hasta su insistencia por conocer el día en el que su tía regresaría a su casa de Sevilla.

María del Monte e Inmaculada Casal, en los juzgados de Sevilla Gtres

Al parecer, Antonio Tejado y Arseny, el entrenador ruso que la policía considera el líder de la banda que perpetró el asalto, quedaron el 23 de agosto, tan solo dos días antes del asalto. El informe policial mantiene que se trata de “un momento clave en la preparación de los hechos ilícitos perpetrados el día 25 de agosto y la actividad previa o intento de desarrollo de los ilícitos, de la madrugada del 24 de agosto. Siendo las dos personas implicadas en los hechos con las que Antonio Tejado mantendría contactos previos y posteriores a la realización de los hechos”. Además, en el descampado por el que los cinco encapuchados entraron se han encontrado “seis huellas” de pisadas, por lo que se sostiene que hubo una sexta persona el día en cuestión que no llegó a entrar al chalet de María del Monte.

En las semanas pasadas se ha llegado a hablar de una “urgencia o necesidad” por parte de Antonio Tejado para quedar con el ruso antes de Reyes para que, según apuntan los informes policiales, se le entregara el dinero que le correspondía del atraco. Sin embargo, en ningún momento llega a referirse directamente a eso en sus conversaciones telefónicas.

“No terminó recibiendo el dinero que esperaba tras la venta o transacción que debía realizar Arseny Garibyan”, apunta el mencionado informe dando a entender que este sería el motivo por el que perdieron el contacto. “Dado el contexto de las conversaciones y cuando se inician las mismas, los investigadores no descartarían que ese dinero pudiera ser producto de la venta de algún efecto de los hechos investigados. Por lo que, de ser así, Antonio Tejado no conocería el destino final de los mismos ni el producto económico de éstos”, concluye así la fuente consultada por el “Diario de Sevilla”.