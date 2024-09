Última hora: el estado de Julián Muñoz se agrava

Ha pasado una semana desde el ingreso de Julián Muñoz y, salvo algunos instantes de ligera mejoría, de los que ha ido informando oportunamente su mujer Mayte Zaldívar, su estado se ha ido agravando. La familia ha dado este sábado su último parte y no es nada esperanzador. El exalcalde de Marbella ha vuelto a empeorar este fin de semana, según han informado Mayte y su hija Elia a los que se encontraban en la puerta del hospital a la espera de nuevas noticias.

Mayte Zaldívar desvela que Julián Muñoz se encuentra "regular" Europa Press

La exmujer de Julián iba acompañada de Elia y también de la pareja de su hija, así como de una de sus nietas. Todos se unen para expresar su cariño al paciente en estas horas tan delicadas para todos. Después de pasar unas horas en su interior, Mayte abandonaba el hospital agarrada del brazo de su hija y desvelaba, con la mirada oculta bajo las gafas, que se encuentra "regular".

Esta misma semana comentaba preocupada que había dejado de ingerir alimento. "No quiere comer, ni beber, ni a quererse un poquito", declaró, aunque advirtió que está en el hospital "para recuperarse, no para morirse". No obstante, es consciente de la etapa que ha alcanzado el cáncer de pulmón que le diagnosticaron a principios de año y está preparada para lo inevitable. "Esto es muy difícl. Le deseo que se vaya como el campeón de nuestras vidas". Hoy, al ser preguntada de nuevo si ha recobrado el apetito, ha dado una respuesta reveladora de su estado: "Comer no es importante ahora". Según informan a LA RAZÓN, desde hace varios no contesta ya a los mensajes que le envían los amigos a su teléfono móvil, aunque sí los lee.