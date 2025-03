El último capricho de Carlo Costanzia de casi 8.000 euros tras finalizar su condena: "Es vintage"

Carlo Costanzia ha finalizado su condena. Por fin, el hijo de Mar Flores ha comenzado ya su nueva vida y así lo ha hecho saber Alejandra Rubio en "Vamos a ver" este mediodía. "Tiene libertad absoluta, puede hacer vida normal, puede estar con nosotros y estoy muy contenta. Ha cumplido y se ha acabado", ha señalado la nieta de María Teresa Campos sin poder disimular su felicidad. "Carlo dormía fuera de casa. He pasado el embarazo durmiendo yo sola, y cuando nació nuestro hijo también. Ahora vamos a estar todos juntos", ha finalizado la joven.

El joven italiano deja atrás sus problemas con la Justicia y comienza definitivamente una nueva etapa, centrado en su nuevo proyecto empresarial: una barbería con salón de tatuajes. A punto de inaugurar el local, el traspaso le habría costado 21.000 euros y un alquiler de 700 euros al mes, según han desvelado esta tarde en "Ni que fuéramos Shhh".

Belén Esteban en "Ni que fuéramos Shhh" Ten

Además, Carlo Costanzia ha estrenado nuevo capricho. Se trata de un reloj Rolex valorado en casi 8.000 euros, una pieza de coleccionista que el joven ha encargado expresamente a un empresario de Alicante que se dedica a la venta estos lujosos relojes. "Es el Rolex más accesible que hay dentro de los Submariner porque no está contingentado", ha explicado Kiko Matamoros en "Ni que fuerámos Shhh".

La verdad de la venta del reloj

Aunque algunos colaboradores coincidían en que era una publicidad, Marta Riesco ha llamado en directo a Ray, el empresario que le ha vendido el reloj a Carlo Costanzia para despejar todas las dudas. Según ha explicado esta persona, el hijo de Mar Flores ha pagado "7.500 euros" por esta pieza. "Es de segunda mano, es vintage, tiene cerca de 20 años", ha añadido. Sobre cómo se conocieron, fue Carlo en que le contactó por redes: "Lleva tiempo siguiéndome en Instagram y me escribió buscando un reloj así". "La fotografía no responde a una publicidad", ha zanjado sobre el asunto. Aún así, Ray ha reconocido que "lee hice buen trato, pero no por hacerme publicidad. Se lo entrego en Madrid, nos hacemos una foto juntos y lo publico". "Me cae genial, es un buen chico", ha añadido sobre Carlo Costanzia.