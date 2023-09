El último gran proyecto de María Teresa Campos que la hará eterna

María Teresa Campos ha fallecido este martes 5 de septiembre a los 82 años. La periodista deja como legado una exitosa carrera tanto en radio como en televisión, aunque sus últimos años estuvieron marcados por una falta de proyectos que ella no entendía.

“Necesito trabajar porque este trabajo, aunque sea un poquito, llena mi vida y así no estoy en mi casa sentada. No quiero ponerme a llorar, pero eso me está haciendo mucho daño. Porque creo que no es justo que la única que no tenga un sitio en la televisión sea yo”, lamentó en su última entrevista en la pequeña pantalla, que tuvo lugar en Televisión Española frente a Anne Igartiburu.

Ante esta falta de proyectos, María Teresa Campos tuvo que reciclarse, adaptarse a los nuevos tiempos y buscar su propio espacio en otras plataformas. Junto a su hija pequeña, Carmen Borrego, registró en Youtube “Enredados por María Teresa Campos”, su propio canal.

El 11 de junio de 2020, pocos días antes de su cumpleaños, María Teresa Campos publicó su primer vídeo, una entrevista a Meli Camacho. A partir de ese momento, convirtió su casa en un improvisado plató en el que tenía cabida todo tipo de contenido, desde otras entrevistas a diferentes rostros, como Jorge Javier Vázquez, Santiago Segura o Dani Martín; hasta un especial de Navidad en el que mostraba en la clave de humor que siempre la ha caracterizado cómo decoraba su casa junto a sus hijas.

Su último vídeo se publicó hace 2 años, el 4 de marzo, y recoge a Carmen Borrego enseñándole a preparar un bizcocho con la receta familiar, un plato que todas hacían menos ella, porque la repostería nunca fue lo suyo.

Además, a lo largo del vídeo, María Teresa Campos desvela por qué nunca ha hecho un programa de cocina a lo largo de su extensa carrera en la pequeña pantalla: “Me molestaba, porque luego olía todo el plató”.

Ahora, su canal quedará para el recuerdo, disponible para todos aquellos que quieran volver a verla cada vez que echen de menos que entre a sus casas a través de una pantalla.