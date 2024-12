José María Almoguera toma una drástica decisión sobre su hijo que afecta a Carmen Borrego

José María Almoguera es uno de los fichajes estrella de la nueva edición de "GH Dúo" que arranca a la vuelta de Navidad. El hijo de Carmen Borrego da el salto definitivo a la televisión y antes de entrar en el concurso de Mediaset ha concedido su última entrevista a "Lecturas", protagonizando la última portada de la revista.

En ella, el nieto de María Teresa Campos confiesa cómo está viviendo estos días previos a su entrada al reality, desde sus miedos a cómo va a afrontar la sobreexposición y las críticas, algo que le da pavor. "La gente que dice que no tiene miedo a las críticas miente. ¿Cómo te van a dar igual? Esto es hacer historia, televisivamente hablando, y lo que hagas queda grabado para los restos. Si yo el día de mañana cometo una imprudencia, el que lo va a ver es mi hijo. A quien va a afectar es a mi hijo. Claro que me da vértigo la experiencia", explica José María.

Tal y como revela el televisivo, lo que más le va a costar va a ser separarse de su hijo. " No sé cómo voy a llevar estar tanto tiempo separado de él. Es muy pequeñito, pero nunca he estado separado tanto tiempo de él y espero no estarlo nunca más. Lo que pasa es que al fin y al cabo esto es trabajo. Yo he hecho todas las gestiones para que a mi hijo no le falte de nada. Hasta que lo he dejado todo atado, no he firmado", declara.

En lo que respecta a la actual relación que mantiene con su madre, el joven ha tomado una drástica decisión respecto a su hijo y que afecta directamente a Carmen Borrego. Durante su paso por "GH Dúo", la hermana de Terelu no va a poder ver a su nieto. "Si no estoy yo, el niño no va a ir", declara José María. Aunque reconoce que ahora mismo la cosa está "bien", él es el que se encarga de llevar a su hijo a que vea a su abuela y, con él en Guadalix, nadie lo llevará. "Ahora mismo ese tema está bien. Ella está viendo al niño. Pero lo llevo yo. Y lo voy a seguir llevando yo", explica.

2024, un año muy complicado para José María

El hijo de Carmen Borrego también hace un balance de este último año, uno de los más duros que recuerda. "¡Que se acabe ya este año! De septiembre hasta aquí ha sido bueno, pero ha habido más cosas malas que buenas. Ha sido un año muy duro. Ha sido el primer año que he notado la ausencia de personas importantes en mi vida, como mis dos abuelas o mi exmujer. En el momento esas pérdidas pasan pero no las vives. Las sufres después", declara. "Este año he vivido el primer cumpleaños de mi abuela sin mi abuela. Mi primer cumpleaños sin mi abuela. El primer cumpleaños de mi hijo sin mis abuelas. Por eso este 2024 ha sido tan duro. Porque me he dado cuenta de todo lo que he perdido".