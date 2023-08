Vivic De Domenec estalla contra Julio José Iglesias: “Pensé que vendría a por mí, que hablaríamos y lo solucionaríamos”

Ya hace casi dos meses que se empezó a hablar de la ruptura deJulio José Iglesias y la modelo italiana Vivic De Domenec. Y es que a principios del mes de junio se dio por finalizada esta relación. Saltó a los medios por el programa de ‘Y ahora Sonsoles’ que tuvo esta noticia en exclusiva, pero es ahora cuando su expareja ha querido hablar sobre la ruptura tan abrupta y que la pilló casi por sorpresa.

En el programa de Antena 3 se hablaba de una tercera persona en discordia y parece ser que ahora se confirman dichos rumores. Apenas han pasado dos meses, pero el hijo de Isabel Preysler no ha querido perder tiempo y ha anunciado desde sus redes sociales que ha iniciado una relación sentimental con Ariadna Romero.

La noticia ha sido compartida bajo un filtro en blanco y negro y con el texto “Solo nosotros”, a lo que Ariadna Romero no ha podido evitar un “te amo, mi vida”.

Y es que ante todo esto la modelo italiana no ha podido guardarse su opinión y ha saltado contra su expareja que aún está sorprendida por el poco tiempo que ha transcurrido. “Tuvimos una pelea muy fuerte, yo me fui de casa y una semana después me mandaron las imágenes de él con esta chica”, comunicó en unas declaraciones a ‘Y ahora Sonsoles’.

“Habíamos tenido otras discusiones, pero normales, de pareja. Esta fue muy fuerte, porque yo me puse enferma y él se fue de fiesta. No lo entendí, pensé que se quedaría a cuidarme, a mimarme… Me enfadé mucho y me fui a México para estar con mi familia y mis amigos. Pensé que vendría a por mí, que hablaríamos y lo solucionaríamos. Yo estaba muy triste”, continuó relatando la modelo.

Y relató como tan solo le tomó una semana empezar a conocer a otras personas y lo que más le dolió fue el dejarla sin dar explicación. “No llegamos a hablar de lo sucedido. Él no me ha dado explicaciones, no me ha pedido perdón ni se ha despedido. Nada”.

Sus últimas palabras fueron para la familia del artista, personas por las que sentía un gran cariño debido a que siempre le habían hecho sentir bienvenida: “No he podido ni despedirme de su familia. Echo de menos a sus padres, que me trataron fenomenal, a los hijos de Ana Boyer, con los que yo me llevaba muy bien… Me da mucha pena”.