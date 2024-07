Ylenia Padilla, de reina de 'realities' a su imputación por insultos tránsfobos, "no quiere saber nada de nadie"

Ylenia Padilla fue uno de los personajes más mediáticos has que su popularidad decreció y desde 2021 no ha vuelto a aparecer en televisión. Además protagonizó en 2020 insultos tránsfobos que realizó a través de sus redes sociales en 2020 contra la cómica Elsa Ruiz y posteriormente unas declaraciones en sus redes sociales contra el colectivo LGTBIQ+ que la sentarán en el banquillo.

Ahora, aparentemente no tiene redes sociales, en las que solo figuran perfiles de sus clubes de fans y sigue en profundo hermetismo. No obstante, hace unas semanas habló de ella la colaboradora de Telecinco Carolina Sobe, con quien coincidió en 'Gran Hermano Dúo' y tuvieron una amistad llena de altibajos.

Sobe reveló en qué punto actual se encuentra Padilla en el podcast 'Querido hater'. La colaboradora confesó que la televisiva se encuentra dolida con los que fueron sus compañeros. "Ella ahora mismo está que no quiere saber nada de nadie. En su cabeza está que todo el mundo le ha fallado, que no se puede fiar de nadie y que no quiere hablar con nadie", explicó. Sobe, además de reiterar que la de Benidorm cree que se le "ha dado la espalda", ha podido saber de ella a través de terceras personas: "Tengo amigas en común que hablan con ella. Pregunta por mí, pero no es capaz de descolgar el teléfono si le llamo. Ella está con que todo el mundo le ha fallado, le ha dado la espalda y que no quiere saber nada de nadie".

Caída en desgracia de Ylenia Padilla

Ylenia Padilla se convirtió en un animal televisivo: su canción de 'Pégate' fue un auténtico furor para miembros de la comunidad LGTBIQ+-contra los que luego cargó- y su paso por los realities o en platós de televisión a dónde acudía como invitada o colaboradora, aseguraban elevar los índices de audiencia. Sin embargo, en 2019 confesó que consumía drogas como una forma de "evadirse" ante "el exceso de trabajo". En noviembre de 2020 fue la última vez que la pudo ver en televisión y abandonó Mediaset, cargando posteriormente contra el "periodismo basura".

Ylenia Padilla carga contra Jorge Javier Collage de La Razón Collage de La Razón

Su enfrentamiento con Elsa Ruiz en redes sociales-quien confesó que tuvo un intento de suicidio-hizo que su imagen pública cayese totalmente en picado, y ahora se enfrenta a una pena que puede suponerle hasta cuatro años de cárcel.