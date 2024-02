Yolanda Díaz rompe con su marido tras 20 años de amor: todos los detalles de su separación

Yolanda Díaz ha dejado, por un momento, de copar los titulares por cuestiones políticas y pasa a ser la protagonista de la jornada en el papel cuché. El motivo es el final de su matrimonio con Juan Andrés Meizoso, con el que llevaba 20 años casada y con el que tiene una hija de 11 años, Carmela. La vicepresidenta segunda del Gobierno y el dibujante han decidido emprender caminos dispares, aunque este recorrido para disolver su unión se inició hace más de un año, como así han detallado desde ‘LOC’ en exclusiva. De hecho, la separación no solo es sentimental, sino también geográfica, pues ya se han instalado en distintos puntos de la geografía española para comenzar una nueva vida como solteros.

“Ella está en Madrid y Andrés en Galicia. Trabaja de delineante en Navantia, en Ferrol”, detallan fuentes consultadas por el citado suplemento de ‘El Mundo’. “Se han distanciado, pero siguen siendo buenos amigos, aunque ya no convivan desde hace tiempo por una cuestión de trabajo y de pareja”, añaden. Así, detallan que la presidenta de la formación Sumar vive actualmente en el ministerio junto a su hija: “Ahora es ella la que se encarga de la niña”, sostienen las mismas personas del círculo más próximo a la política.

Hacía mucho que Yolanda Díaz no se dejaba ver públicamente junto a su marido. Esto no había llamado demasiado la atención, pero ahora se entiende el motivo detrás de esta desaparición de la escena. Tampoco hizo mucho ruido la revelación de la política en el programa Latexou de TVE, cuando le confesó a Marc Giró que “vivo con mi hija, soy supermonomarental”. Fue el pasado 22 de enero y aunque su declaración dio mucho juego en redes sociales, no fue suficiente para que se confirmase su ruptura matrimonial. Hasta ahora, que sus palabras toman un nuevo sentido: “Soy una mujer libre, me lo hago todo yo. Cocino, plancho la ropa…”, añadía en la citada entrevista.

Desde ‘El Mundo’ también le reconocen un gran mérito al ahora exmarido de Yolanda Díaz: “Él es un tipazo encantador, está colgadísimo con la niña, pero trabajando ahora en Galicia lo tendrá más complicado para ocuparse de ella”, señalan sus fuentes. Las mismas que aseguran que ha sido el trabajo de la ministra la que ha sumado la gota que colmó el vaso en una relación que hacía aguas desde hacía tiempo: “Ella trabaja muchísimas horas, por lo que se han ido distanciando. Pero se llevan genial, son amigos y siguen comportándose como una familia. No hay ningún mal rollo, ni terceras personas. Al final son 20 años y era una pareja que se quería muchísimo, con muy buen rollo, que siempre ha caído muy bien a todo el mundo”.