Anabel Pantoja se defiende de nuevo: “No hemos mentido en nada”

El comienzo del 2025 está siendo especialmente desgarrador para Anabel Pantoja y David Rodríguez. Comenzó con los problemas de salud de su hija Alma, que tuvo que permanecer durante 18 angustiosos días ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, con su vida en serio peligro. Por fortuna, las oraciones y el inestimable trabajo de los médicos que la atendieron lograron que la pequeña saliese adelante y regresase a su casa junto a sus padres. Era un momento de júbilo para toda la familia, pero se ha empañado por la polémica. La investigación que se ha iniciado para comprobar el origen de las lesiones que presentaba la niña les mantiene en vilo. Aunque se trate de un procedimiento rutinario y se está siguiendo a rajatabla el protocolo, se sienten señalados por un supuesto delito de malos tratos que, por supuesto, han negado de manera rotunda. No solo por sus redes, sino ahora también hablando con ‘TardeAR’, el programa en el que colaboró durante un tiempo.

Así lo hizo Anabel Pantoja a través de un vídeo en el que respondía a las “barbaridades” que se están diciendo. Se le veía agotada física y mentalmente, al límite de sus fuerzas, pero no quería centrarse solo en lo negativo y también celebraba que su hija está sana y salva con ellos en casa. Pero la controversia continúa y parece que sus palabras no han ayudado a calmar las aguas. Sus abogados, a golpe de comunicado, han negado que estén siendo investigados, aunque así lo mantiene el propio tribunal que lleva el caso y que emitió un primer comunicado. Así, ante estas versiones enfrentadas, Anabel Pantoja ha vuelto a romper su silencio. Lo ha hecho charlando con Leticia Requejo, que asegura que lleva horas manteniendo una intensa conversación con la que fuese su compañera sobre este asunto.

“No hemos mentido en nada, seguiremos colaborando con la justicia en todo lo que me pidan y cuando se resuelva no me voy a quedar de brazos cruzados”, traslada la periodista las palabras que le ha dedicado la sobrina de Isabel Pantoja. “Ella me transmite que es todo muy injusto y nadie les va a devolver todo lo que están pasando” y es que se siente señalados y juzgados, aunque la propia justicia está obrando de manera protocolaria, como así publicó LA RAZÓN este mismo jueves al mostrar los seis pasos que están siguiendo las autoridades. Lo que teme Anabel Pantoja es que se queden con esa etiqueta y que no se logre despejar nunca la sombra de la duda que hay sobre ellos, lo que le provoca un gran desasosiego: “No va a desaparecer con el paso del tiempo”.

Leticia Requejo, después de hablar largo y tendido con Anabel Pantoja, mantiene que “su prioridad es el bienestar de su familia. Una vez que pase el tiempo no se van a quedar de brazos cruzados con las comunicaciones que se han emitido en otros medios. Además, me agradece el tacto con el que lo hemos tratado en este programa”, zanja la periodista, anotándose un tanto para el programa de las tardes de Telecinco, que acaba de perder su líder, Ana Rosa Quintana, que regresa a las mañanas el próximo lunes con ilusión renovada.