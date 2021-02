Doble boda en Sálvame: ¡Kiko y Kike se casan!

El amor se ha adueñado del plató de Sálvame. Dos parejas televisivas vinculadas al programa de Telecinco han anunciado sus deseos de convertirse en marido y mujer, aunque aún no han anunciado la fecha de boda, debido a la pandemia. Después de que Kiko Matamoros asegurara en plató que está deseando casarse con Marta López y tener un hijo con ella, este fin de semana era Kike Calleja, colaborador y reportero del programa, quién pedía la mano a raquel Abad, su pareja desde hace cuatro años.

El propio Kike anunciaba su compromiso a través de sus redes sociales: “Cuando quieres pasar el resto de tu vida con una persona, quieres que el resto de tu vida empiece lo antes posible... se lo pedí y me dijo que sí!!! Te amo”, ha escrito junto a una imagen en la que besa la mano de su chica y en la que se aprecia el anillo de compromiso con el que han sellado su amor.

Nada más publicar su compromiso, el muro del periodista se ha llenado de felicitaciones de compañeros y famosos, entre las que destaca la de Alejandra Rubio, hija de la que fuera “una amiga muy especial”, Terelu Campos. Kike que es conocido por su trayectoria en televisión además de por su relación con la mayor de las Campos, se casará con Raquel Abad Santana. La mujer que le ha robado el corazón al madrileño se hizo famosa tras participar en Gran Hermano 7, la edición que ganó el mítico Pepe Herrero, con quién tuvo sonados enfrentamientos.

Kiko Matamoros quiere afianzar su vínculo con Marta López con una boda y un hijo.

Kiko Matamoros está deseando casarse por la Iglesia con Marta López Álamo, pero la pandemia ha retrasado sus planes. Kiko quiere celebrarlo por todo lo alto y no será posible hasta que se acaben las restricciones. Aún así ya han elegido iglesia, una muy cercana a su actual domicilio, y han elaborado la lista de invitados al enlace. Falta el anillo y sobra amor entre una pareja que nos sorprende cada día. Pero la diferencia de edad entre ellos, cuarenta años, no impedirá que Kiko intente tener un hijo con la bella influencer. El veterano colaborador de Sálvame aseguró que, a pesar de su avanzada edad, quería reforzar su vínculo con ella teniendo un hijo. Está más enamorado que nunca y lo grita a los cuatro vientos.

“Los dos años que llevo a su lado han sido un regalo tan grande... He sido tan feliz... Me levanto y me acuesto con ello y cuando me despierto y la veo al lado se me cae la baba”, confesaba Matamoros. “Me costaría mucho vivir sin ella, suponiendo que esto sucediera, que algún día tendrá que suceder”, decía en referencia a la diferencia de edad entre ellos.

Jose Antonio León y Anabel Pantoja son otros de los colaboradores de Sálvame que han anunciado su enlace y han tenido que posponerlo. De modo que, si la evolución de la pandemia lo permite, a partir de este otoño podríamos asistir hasta a cuatro bodorrios en Sálvame.