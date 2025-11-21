El diario de Amilibia: ¡Vas como una bala, Óscar!

Creo recordar que fui yo quien llamó a Ana Obregón «Antoñita la Fantástica» con motivo de aquellas maravillosas historias que nos contaba de su paso por Hollywood, cuando hacía paellas a las estrellas con la ayuda de su madre, que pacientemente le iba indicando la receta por teléfono. Ahora, Diana Morant ha dedicado tal apodo a Leire Díez: desde Moncloa han ordenado teñir de fantasía todo lo que digan la fontanera, la UCO, algunos jueces, etc. A la época de la simulación, la mentira y la posverdad, se suma la fantasía como demonización de cuanto moleste al Poder. La Leire, que dice ser periodista, ya avisó hace tiempo de la aparición de su primera trilogía. Cuando publique sus tres libros, Diana Morant dirá que «David el Gnomo en Extremadura», «La Bego en el País de las Maravillas de la Moncloa» y «El Ogro Koldo en el reino de las chistorras» son cuentos fantásticos de la fontanera.

Como todo se contagia en esta vida menos la hermosura, también Óscar Puente podría ser Peter Pan para transportarnos al País de Nunca Jamás. Leo: «Puente anuncia cambios en el AVE Madrid-Barcelona: irá a 350 km/h y tardará dos horas». Leo más: «Los trenes bala chinos, el modelo que Óscar Puente quiere imitar en España». Morant no dirá que Óscar es Antoñita la Fantástica, mayormente porque es difícil ver una Antoñita en esa cara, pero parece claro que el ministro de Transportes se ha contagiado del Apolo de la Moncloa: si España va como un cohete, como dice el Amado Líder, ¿por qué mis trenes no van a ir como balas? No arreglará nunca el desastre de la red madrileña de Cercanías (1.300 averías en lo que va de 2025), pero puede transformar el Peugeot de la banda sanchista en el Coche Fantástico de David Hasselhoff. Fabuloso.