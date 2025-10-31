Solidaridad con corona: Andrea Valero, Miss Universo España 2025, acompaña a adolescentes de Aldeas Infantiles SOS

La 74ª edición del certamen de Miss Universo está cada vez más cerca, y si algo ha quedado claro antes de la competición, esa es la tenacidad de las casi 130 candidatas que buscan hacerse con el título. En el caso de España, nuestra representante, la gallega Andrea Valero, se halla de camino a Tailandia, sede del concurso en 2025. Sin embargo, antes ha querido realizar una parada muy necesaria.

Este pasado jueves, Valero visitó uno de los Centros de Día con los que Aldeas Infantiles SOS cuenta en Villalba. Allí, la emprendedora de 28 años tuvo la oportunidad de organizar un pequeño encuentro con adolescentes de entre 13 y 17 años.

Una visita de lo más inspiradora

Durante la charla, la modelo quiso demostrar que su iniciativa de cara a Miss Universo, Alas por Ellas, trascendía lo competitivo; era una acción realizada con ingenuidad y honradez. "La educación y el esfuerzo son dos de las herramientas más poderosas que existen para combatir la desigualdad y ayudar a las niñas a desarrollar todo su potencial", comentó la reina de belleza.

La fundación creada por la que fuera Miss Galicia se centra en ayudar a otras mujeres a orientarse tanto profesional como personalmente. Esto se consigue gracias a charlas con mujeres emprendedoras, capaces de contar su experiencia para generar un impacto en los demás.

"Cada pequeño avance cuenta", señaló Andrea Valero durante el encuentro. Entre las lecciones que nuestra Miss Universo España destacó se encontraron algunas tan necesarias de escuchar como la perseverancia, la férrea defensa de la autoestima y la importancia de contar con referentes femeninos.