De Bono a Marichalar: los invitados más VIP en la boda de Marco Juncadella Hohenlohe y Lucía Bárcena

Marco Juncadella Hohenlohe y Lucía Bárcena ya son marido y mujer. El hijo de la princesa Cristina Hohenlohe y la famosa influencer se dieron el ‘sí, quiero’ el pasado sábado 24 de julio en Pontevedra, la tierra natal de la novia. La ceremonia tuvo lugar en el Pazo de Oca, un precioso complejo palaciego al que los vecinos se refieren como “el Versalles gallego” y que data del siglo XVII. La propietaria, la duquesa de Medinaceli, es la prima lejana del novio. Todo queda en familia.

Para el día más feliz de su vida, Lucía Bárcena apostó por el diseñador Jorge Acuña y se decantó por un elegante y sencillo vestido de manga larga y cuello alto, aunque con la espalda descubierta. Una pieza que encaja a la perfección con el estilo minimalista y chic de la influencer que ya ha enamorado a más de 300.000 seguidores.

Lucía Bárcena con su vestido de novia

Para la celebración, Lucía Bárcena optó por un segundo vestido más cómodo pero igual de elegante, en satén y con adornos brillantes. A juzgar por las publicaciones que muchos de los invitados compartieron en sus redes sociales, parece que la fiesta fue de lo más entretenida y todos los allí presentes lo pasaron en grande. La música de Jose de Rico y el DJ Quike Av amenizó la velada, aunque la sorpresa de la noche llegó cuando la mismísima Marta Pompo se puso los cascos y empezó a pinchar como toda una profesional. En cuanto a la comida, fue el selecto restaurante Horcher el encargado de servir un menú a la altura de la familia real alemana. ¡Estaba todo de rechupete!

Lucía Bárcena con su segundo vestido de boda

La boda contó con invitados de las altas esferas sociales, entre los que se incluían José Bono o el mismísimo Jaime de Marichalar, el exmarido de la infanta Elena, que mantiene una estrecha relación con la casa alemana Hohenlohe. Como no podía ser de otra forma, varias influencers compañeras de Lucía Bárcena también se dejaron caer en las nupcias, entre las que destacó, como no, María Pombo, la nueva reina de las it girls -con permiso de Dulceida-. La gran ausencia fue la de Marta Ortega, que no se ha perdido un solo enlace de la jet set este verano.

María Pombo en la boda de Lucía Bárcena.

Jaime de Marichalar en la boda de Lucía Bárcena y Marco Juncadella Hohenlohe