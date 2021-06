Sofía, la hermana pequeña de Amelia Bono: “No me he operado la cara”

Si en política lo suyo era marcar tendencia con ese cóctel religioso socialista que tanto hizo mella electoral, ahora sus hijos también tienen sus brotes de popularidad. Amalia, la mayor de sus vástagos, no hay día que no cuelgue un look en sus redes sociales donde acumula 375.000 seguidores, que declaran enamorados de sus looks de Zara, Üterque y Oysho. Amelia es hija también de Ana Rodríguez Mosquera, apartada del los focos hace unos años, es empresaria y desde el año 2008 está casada con Manuel Martos, productor ejecutivo de Universal Music Spain. Junto a él ha creado una familia numerosa, tienen cuatro hijos: Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime. Amelia combina sus looks con post sobre estilo de vida saludable y sus inigualables parodias en tik-tok en las que incluye a su marido. Ana, abogada de profesión, también es amiga de postear sus estilismos, aunque ella tira más de eventos que de hacerlo en su casa como su hermana mayor. Ambas hermanas presumen de tipazo y de no perderse un evento social, ya sea en Punta Cana (no olvidar que su padre tiene la ciudadanía dominicana) o en España.

Ahora la pequeña de los Bono, Sofía, con 20 años recién cumplidos, es la que quiere seguir la estela de sus hermanas, cuyos partos, fiestas, bautizos y no-bodas, son portadas de las revistas del corazón. La pequeña Sofía llegaba a la vida de Ana y Bono con apenas siete meses. El matrimonio la adoptaba en el año 2001 en Chile (Bono tenía entonces 50 años) y desde muy pequeña se convirtió en el ojito derecho de su padre, que siente adoración por ella. La hija pequeña del que fuera ministro de Defensa entre 2004 y 2006 lleva una vida discreta y son contadas las ocasiones en las que la hemos visto junto a sus hermanos y sus padres en algún evento público. Sin embargo, esta joven afincada en Londres donde estudia diseño, cada vez se ha afinado más a sus posados en redes sociales. Sofía vivía con su madre en Toledo, pero después de un año en Madrid la matricularon en un internado suizo (Brillantmont School), que ha hecho que su pandilla se nutra de hijos de la élite.

También se ha animado a contestar en directo en sus 14.800 seguidores que nutre desde su cuenta de IG. Allí habla sin tapujos sobre sus padres, su adopción, sus looks, sus novios y sobre todo, contesta a las múltiples preguntas sobre si se ha tocado con cirugía la cara. “¡Esta pregunta sale siempre! No me he operado la cara. Desde pequeña he tenido mucho pómulo”, ríe. Sofía explica que está muy unida a sus hermanos, sobre todo a Amelia. “Es la que más me consiente”, dice. Con José Bono Jr comparte su afición a los caballos, pero su vida fuera de España hace que “no monte tanto ya a caballo”.

Cerrada su etapa como amazona, Sofía sueña con “tener mi propio estudio de diseño de interiores”. Responde igualmente cuando se habla de su adopción, declara su amor incondicional a sus padres y confiesa que “no podría elegir entre ninguno de los dos”, zanja. Tampoco oculta sus ganas de viajar a Chile. “Quiero volver y visitar la casa de acogida donde me adoptaron”, declara. Sofía, a diferencia de sus hermanas, no se ha decantado por las páginas de ¡Hola! para su bautismo social y ha sido en Vanity Fair, donde ha aceptado pasar por la pila.