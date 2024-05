Aquel último día de octubre: el romance clandestino de Don Felipe y Doña Letizia

Mucho se ha escrito sobre la boda de Don Felipe con Doña Letizia, de la que se cumplen hoy 20 años, y bastante menos de los prolegómenos, o sea, del tiempo de noviazgo, cómo se conocieron y desarrollaron su relación con total discreción, pues apenas unas cuantas personas lo sabían. El enlace y sus pormenores es conocido, por ser público, radiado y televisado a los cuatro continentes. De aquel día nunca olvidaremos cómo llovió sin parar, para desesperación de los contrayentes y de cuantos teníamos que trabajar. Algunos tampoco olvidamos la fecha del viernes 31 de octubre de 2003, día en que me llamó Carlos Dávila, columnista entonces de LA RAZÓN, para alertar sobre la avanzada relación sentimental entre el Príncipe de Asturias y la periodista Letizia Ortiz, pareja de Alfredo Urdaci en el telediario. Al principio me resultó increíble, pero Carlos tenía tal cantidad de datos, que era imposible fuese leyenda urbana.

Por la amistad que tenía con una persona de TVE, cuya identidad nunca quiso revelar, Dávila se había enterado seis meses antes, cuando el caso era aún más inverosímil. De hecho, el día que le dijeron «Letizia sale con Felipe», él pensó que se trataba de otro Felipe, cierto periodista de renombre famoso por su larga experiencia internacional. Pero no, era Don Felipe de Borbón y Grecia. Carlos contrajo el compromiso de no decir ni media, algo que cumplió hasta que me lo contó aquel 31 de octubre de 2003, pues veía cercano el desenlace. También lo sabían, y no dijeron nada, Almudena Ariza y Sonsoles Ónega. Igual que Pedro Erquicia, quien los presentó en una cena. Pero pocos más, pues aseguran unos y otros que ni su compañero Urdaci lo averiguó hasta el último momento. Famosa se hizo la foto del saludo «improvisado» entre los novios cuando aún no lo eran oficialmente. Fue en Oviedo con motivo de los Premios, que José Antonio Sánchez, director general de RTVE entonces, decidió retransmitir por vez primera por la 1 en vez de por la 2, como era la costumbre. Se empeñó tanto Graciano García, factótum de los galardones, que no hubo más remedio que hacerle caso, comenta JAS. Al cierre de la ceremonia, Sánchez propuso a Su Alteza pasar a saludar al equipo de la retransmisión, como otras veces. Sólo que ese año estaba entre ellos su pareja, cosa que casi todos desconocían. Letizia intentó zafarse del momento, pero Sánchez se empeñó en que estuviera. Y allí se hizo la primera foto pública de la pareja, ambos dándose la mano con JAS en medio. De calidad manifiestamente mejorable, pues como recuerda el hoy mandamás de Telemadrid, no había fotógrafo y tuvieron que sacarla directamente del vídeo.

Claro que una semana después aún era tema top-secret. Bueno, en la Ser dicen que ellos dijeron algo, y Terelu soltó en «Con T de Tarde» de la TV de Madrid, que «la novia del Príncipe es periodista y tiene apellido de magdalenas». Madalenas Ortiz. A Terelu se lo había soplado su madre, pero ni María Teresa ni ella se atrevieron a darlo como noticia confirmada, como era más que comprensible.

Los Reyes Felipe VI y Letizia, en el balcón central del Palacio Real donde han salido para saludar al pueblo español tras la proclamación hoy del monarca en las Cortes. Juan Carlos Cárdenas Agencia EFE

Igual hicimos esa tarde en LA RAZÓN. Carlos Dávila me lo contó y yo llamé a Anson, presidente del periódico, para proponer una foto así-de-grande en la página editorial, destacando las virtudes profesionales de Letizia como presentadora estrella del Telediario, pero sin decir nada del noviazgo. Era más que suficiente para transmitir lo que sabíamos.

Anson hizo sus llamadas y propuso también que, amén de la foto, metiéramos una apertura en Nacional, igual sin citar el noviazgo. Así lo hicimos y así voló la noticia aquella mañana por radios, confidenciales y televisiones, que nos llamaron sin parar. Era el sábado 1 de noviembre, y ante el revuelo, Zarzuela se vio obligada a hacer un comunicado confirmando el compromiso. A esa hora entró en mi despacho Manuel Abizanda, subdirector de información del periódico, para contarme su experiencia en la guerra de Iraq con Letizia. Coincidieron en una sobremesa en Kuwait, y ella le trasladó su malestar por un Chapete que publicamos en Opinión especulando con su noviazgo.

Razones había, desde luego. Claro que no voy a contar el resto de la conversación.