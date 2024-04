Así es Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez

Begoña Gómez nació en Bilbao, hace 49 años, aunque pasó la mayor parte de su infancia en León. Es especialista en marketing y realizó un máster en Administración de Empresas. La esposa del presidente del Gobierno ha trabajado en la recaudación de fondos destinados a Organizaciones No Gubernamentales como Oxfam y Aministía Internacional. Ha recaudado fondos para un proyecto solidario en Tanzania y también organizado un concierto en el Auditorio Nacional para apoyar a una ONG que buscaba mejorar la vida de las personas discapacitadas intelectualmente. Además, ha ejercido otras labores profesionales en empresas como Deutsche Bank, Old El Paso u Ono y ha sido consultora comercial del Grupo Inmark hasta que en 2018 Pedro Sánchez asumió la Presidencia del Gobierno.

Tras la llegada a Moncloa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez fue nombrada directora del "Africa Center" de la universidad IE de Madrid, puesto que mantuvo hasta 2022.

En 2023, regresa a la Complutense de Madrid donde codirigió un máster de Transformación Social Competitiva.

¿Cómo se conocieron Begoña Gómez y Pedro Sánchez?

Fue en una fiesta y no tardaron en darse el "sí, quiero" por lo civil, en una boda oficiada por la socialista Trinidad Jiménez. "Me enamoré con 31 perdidamente de mi mujer (...) Fue en la casa de un amigo mío en una fiesta de cumpleaños. Tuve que empeñarme mucho unas cuantas veces. Me lo puso difícil", contó Pedro Sánchez durante una entrevista. Detalló que, tras unos meses de noviazgo, él se mudó al apartamento donde ella vivía en el barrio de La Latina, en Madrid. "Fui yo quien puse el cepillo de dientes en su casa, ella tenía un piso montado más grande que el mío", reveló.

Tienen dos hijas: Ainhoa, nacida en 2005, y Carlota, en 2007.

Es un gran apoyo para Pedro Sánchez y aunque no es frecuente verla en eventos públicos sí es una asidua de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid donde es frecuente verla sentada en el front row.