El contundente mensaje de Trump al príncipe Harry: “Yo no lo protegería. Traicionó a la Reina”

La situación del príncipe Harry no ha sido la más favorable en los últimos años. Este 2024 ha empezado con duras noticias para su familia: el delicado estado de salud de Kate Middleton y, sobre todo, el diagnóstico de cáncer de su padre el rey Carlos III ha sido un duro varapalo para él. Después de que se hiciera pública la noticia, el duque de Sussex no tardó en hacer las maletas para viajar a Londres, donde vio a su padre por primera vez desde la coronación. En un primer momento, muchos hablaron de un acercamiento entre los miembros de la familia. Y, aunque no es el mejor momento para seguir con las diferencias que tuvieron en el pasado, la Familia Real no parece que vaya a hacer borrón y cuenta nueva.

La Firma no ha sido la única que se ha pronunciado respecto al estado del príncipe Harry y su familia que viven en California. El expresidente de los Estados Unidos ha lanzado un contundente mensaje en el que advierte a Harry y afirma que la administración de Joe Biden “ha sido demasiado amable con él después de lo que ha hecho y que este no se merece este trato debido a su convicción de que traicionó a la reina Isabel II con las decisiones que ha tomado”, señaló en una clara muestra de sus inclinaciones.

Este sábado, el que muy posiblemente será candidato a la presidencia, Donald Trump, mostró su opinión al respecto en la Conferencia de Acción Política Conservadora cerca de Washington DC: “Yo no lo protegería. Traicionó a la Reina. Eso es imperdonable. Estaría solo si fuera por mí”.

La situación migratoria del príncipe Harry ha despertado en los últimos tiempos un sinfín de críticas por parte de la Heritage Foundation, un grupo de expertos que mantiene firme su convicción de que el duque no pudo entrar de forma legal en el país porque admitió haber consumido drogas en sus memorias. Aunque a algunos pueda chocar esta afirmación, no es la primera vez que se impide el ingreso de ciudadanos extranjeros que se hayan visto involucrados en delitos por drogas. En 2014 fue a la prestigiosa chef británica, Nigella Lawson, quien no pudo acceder al país tras haber tomado cocaína.

El Príncipe Harry regresa a California tras su viaje exprés a Londres para estar solo 45 minutos con su padre. El motivo Europa Press

En esta ocasión, el grupo de expertos de la Heritage Foundation ha querido indagar más en la situación del duque de Sussex y ha exigido ante el tribunal que el gobierno de Estados Unidos debería revelar el formulario de inmigración del príncipe Harry.

Por la parte contraria, esta petición ha sido impugnada por un abogado de la administración Biden que sostiene que haber relatado esa escena en sus memorias no constituía una “prueba” suficientemente firme para demostrar que sucedió: "Decir algo en un libro no necesariamente lo convierte en cierto".

Ante esta situación, Trump no ha dudado en arremeter contra los duques de Sussex y mostrar su apoyo incondicional a la fallecida Isabel II. El comité de expertos, por su parte, asegura que el gobierno no tiene la menor intención de mostrar estos documentos del príncipe Harry, que por otra parte son considerados de “inmenso interés público”, para proteger de este modo al hijo menor del rey Carlos III y su familia que reside con él en Los Ángeles.