La crónica de Marta Robles: Un beso, una Riviera, los tuits de Karla y wasaps vacíos

LUNES

Empieza el juicio a Luis Rubiales por el beso no consentido y las presuntas coacciones posteriores. Se extenderá a lo largo de dos semanas y por él desfilarán la propia Jenny, todos los testigos y finalmente los acusados (Rubiales, Vilda, Luque y Rivera). Pero yo NO LO PIENSO SEGUIR. Me resulta inaceptable que se dude de lo obvio. ¿Un jefe puede besar a un subordinado/a? Pues no. Ya está. Un pico no es para que nadie se ponga a llorar. Pero la rabia de tener que aguantar el abuso del poderoso y encima sin pudor, frente al mundo entero, no te la quita nadie. El juez decidirá la sanción y condena que correspondan. Ojalá sienten precedente para que los jefes dejen de abusar impunemente.

Entretanto, Sánchez arremete contra Ayuso. El PSOE que está en el Gobierno central, pero no manda en casi ninguna comunidad, necesita avanzar en Madrid y Valencia. En Valencia, con Mazón lo tiene más fácil, pero en Madrid… Ayuso está tan fuerte que Sánchez tiene que seguir «disparando» contra ella. Lleva haciéndolo, sin suerte, desde su nombramiento como presidenta de la Comunidad… El PP, mientras, continúa centrado en el caso Aldama. El último informe de la UCO desvela que el empresario intercambió 42 mensajes que la exministra Maroto, oye, no recordaba... Rabitos de pasa, Reyes. En cuanto a Aldama, ¿tiene algo? Mucha amenaza, pero luego, nada…

MARTES

El juez Peinado imputa a Cristina Álvarez, la asesora de Begoña, por los mails que mandó en su nombre… A mí que se extiendan las culpas a los subordinados, cuando los límites de sus tareas siempre están tan poco definidas, me parece muy injusto… ¿Acaso si un asesorado le pide a su asesor que mande uno o mil correos este se puede negar…? Qué bueno es que haya niños para echarles la culpa.

María Cristina Álvarez Rodríguez comparece en la Comisión de Investigación por el ‘caso Koldo’ Ricardo Rubio Europa Press

¿Pinza del Gobierno y Vox contra el PP? Eso dice Feijóo. No sería la primera vez: aquí cualquier partido es capaz de pactar con otro aunque esté en las antípodas si le interesa... Más que las pinzas, preocupan los aranceles de Trump, que de momento ha pausado en Canadá y México, pero con los que amenaza a Europa. Von der Leyen dice que la UE responderá con firmeza, ¿pero no tenemos perdida de antemano esta guerra comercial?

MIÉRCOLES

Dimite el hermano de Sánchez… ¡Hombre, si es que su ópera no ha recibido ni media oferta y la Diputación ha dicho que su cargo no servía para nada…! No sé si este caso tendrá consecuencias penales, pero si yo fuera el hermanísimo se me caería la cara de vergüenza. ¿Más disparates? La idea de Trump de largar a los dos millones de palestinos a Egipto y Jordania y convertir la franja en la Riviera de Oriente próximo… Los asesores, escandalizados con tamaña barbaridad, dicen que, en realidad, el presidente solo quiere entrar a limpiar escombros, pero ya conocemos a Trump.

US President Donald J. Trump speaks during a joint press conference with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in the East Room of the White House in Washington, DC, USA, 04 February 2025. SHAWN THEW / POOL Agencia EFE

Sigue el juicio por el caso de la presunta filtración de datos por parte del fiscal general del Estado…¿Algo nuevo? Que el acusado se prepara para pedir el amparo del Constitucional en cuanto se agoten las vías de recurso en el Supremo. Cualquier madera a la que agarrarse para no hundirse… Y seguimos para bingo con los mensajes de WhatsApp. En este caso entre Ábalos y Aldama. Son muchos. Demuestran que hablaban de forma recurrente, pero, ¿qué más?

JUEVES

Lo de Trump hoy: las mujeres trans no podrán participar en el deporte femenino. Ya había dicho que en EEUU no existe más que el sexo masculino y el femenino, así que era de esperar… De entre tantas barbaridades trumpistas, lo del deporte y las mujeres trans es lo único que puede tener algo de sentido… Y hablando de mujeres trans: Karla Sofía Gascón, cancelada y hundida. Los productores de «Emilia Pérez» están en su derecho de decidir que no les represente por mala imagen, ¿pero no hay mucha hipocresía? Sí, los tuits son indeseables, aunque el que no tenga entre sus tuits y wasaps alguno «inconveniente» que tire la primera piedra.

Karla Sofía Gascón larazon

VIERNES

El domingo, jóvenes de toda España saldrán a la calle a protestar por el tema que más preocupa: la vivienda. A ver cómo respiran los políticos… Y Netanyahu feliz con la idea de la Riviera en Gaza propuesta por Trump… ¡Cómo no! ¿Los gazatíes? Pues, dice Israel que a España, que para eso reconoció el Estado palestino... Con tal de quitarles esa pequeña franja, cualquier cosa. ¿Pero cómo que el reparto de los 4.500 menores migrantes va a ser a toda España menos al País Vasco y Cataluña? ¡Hombreeeeee! Y Aldama vuelve a amenazar a Sánchez: «que he recuperado los wasaps que me habían borrado». Vale. Pero menos piar y más enseñar.