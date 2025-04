La crónica de Marta Robles: María Jesús Montero, Don Juan Carlos, Revilla, Leonor y los aranceles

LUNES

Lunes de estupor, tras ver como se le calienta la boca a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y suelta en un mitin, a ritmo de populismo galopante, que «es una vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia va por delante». ¿Perdón? Pues oye, ni se sintió mal cuando las asociaciones de juristas le afearon la conducta. Se disculpó, como de pasada, justificando que si de la «literalidad» se habían sacado conclusiones equivocadas, pedía disculpas, pero insistiendo en que la sentencia suponía un «retroceso». Además, aprovechó para llamar al orden a los jueces, porque le llamó la atención «su reacción unánime». Y, claro, reclamó «la misma contundencia» cuando otros partidos «cuestionan sentencias» o «les da igual lo que diga» el Tribunal Constitucional… Pero es que, señora ministra, usted no cuestionó una sentencia, sino que la presunción de inocencia, el pilar más sólido de nuestro Estado de Derecho, vaya por delante. Y ya sabemos que para usted «lo que importa es la profundidad del debate», pero es que hay debates que tienen la profundidad de un hoyo de golf.

MARTES

El Rey Juan Carlos demanda a Miguel Ángel Revilla. Está muy claro que el político está en inferioridad de condiciones, por la inviolabilidad del monarca, que es por la que no se le ha juzgado por muchos de los archiconocidos asuntos que Revilla critica en su último libro; pero ¿se habrá percatado de que, pese a reclamarle 50.000 euros, le está haciendo a Revilla la campaña publicitaria del libro, porque gracias a la denuncia no hay medio en el que no haya aparecido? Tiene gracia que se considerasen amigos… No la tiene que esta historia perjudique a la imagen de Felipe VI, que está haciendo un trabajo intachable y consiguiendo recuperar afectos perdidos y despertar otros nuevos, pese a lo difícil que se lo pone su padre con tantas cosas, incluidas esas acciones legales, de las que, por supuesto, Casa Real se ha desmarcado.

El Rey Juan Carlos y Miguel Ángel Revilla durante un acto de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes, celebrado en el Palacio de Festivales de Cantabria. NACHO CUBERO LA RAZÓN

Entretanto el presidente Sánchez carga contra las universidades privadas. ¡Pero hombre, si nadie sabe más de universidades privadas que él…! Por eso, claro, quiere exigir «calidad» y cerrar aquellas que no cumplan con sus requisitos: Un mínimo de 4.500 alumnos, captar un 2 por ciento de su presupuesto con proyectos de investigación y ofrecer al menos 10 títulos de grado y 6 de máster. Se van a quedar en la calle unos cuantos miles de estudiantes… A mí todo lo que contribuya a la calidad de la educación me parece bien, pero tiemblo pensando que el decreto consiga, como pretende, que los campus «online» dejen de ser competencia de las comunidades y pasen a manos del Estado, porque, oye, igual Sánchez decide que la calidad está en poner como directora de un máster de «fundraising» a su mujer y a su hermano, uno de composición musical…

MIÉRCOLES

La Princesa de Asturias en bikini en la portada de «Diez Minutos»… ¿Y? Una chica joven y monísima actuando con normalidad, aprovechando un descanso de la paliza que supone la formación militar en el Juan Sebastián de Elcano… Dicen que sus padres se preocupan por si, en estos días en los que Don Felipe ha aparecido con la cara achicharrada por no ponerse protección mientras esquiaba, los españoles vamos a pensar que en la Casa Real todo son diversiones… Descuiden, majestades: quien lo piense ahora, lo pensaba antes. Y tiene una venda en los ojos. Entiendo, eso sí, que les moleste que Leonor sea una adolescente sin privacidad; pero es que es la futura reina de España: No tendrá privacidad, pero tampoco se enfrentará al pago de una hipoteca.

La Princesa Leonor reaparece tras sus fotografías en bikini con el moño trenzado perfecto que le vamos a copiar este fin de semana

Y, asesinato en Murcia de una niña de cinco años, a manos, presuntamente, de la expareja de su madre… Un tipo que confesó «haber hecho algo muy malo», tanto como darle una dosis mortal de pastillas a una pequeña. ¡Me gustaría tanto que estos asesinos vicarios entraran en la cárcel y no salieran jamás!

JUEVES

Otro tipo de horror es la desfachatez con que Trump maneja al mundo, colocándole aranceles del 10 por ciento a todos, del 20 por ciento a la UE y hasta del 34 por ciento a China… La presidenta de la CE, Ursula Von Der Leyen, dice que Europa está lista para responder y Sánchez anuncia un plan de contingencia…, pero esto es un puñetazo en el estómago para todos, incluidos los propios estadounidenses… En el horizonte, inflación, recesión… Cosas que matan, como los cuchillos más afilados.

VIERNES

Viernes negro en la Bolsa tras los aranceles de Donald Trump… Era de esperar. Y también habrá que esperar a ver cómo sigue este cuento de terror.