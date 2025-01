La crónica de Marta Robles: Un Nadal, el hermano de Sánchez y la soledad de Venezuela

LUNES

Los reyes magos nos han traído un Premio Nadal de lujo: «El secreto de Marcial», del grandísimo Jorge Fernández Díaz. Si aún no han leído a este escritor, háganse un favor y léanlo. Para mí el Nadal siempre conlleva nostalgia. Hace años allá por 2002 fui jurado del Nadal Destino Guion y tras la deliberación y el fallo, Carlos Bardem, que también estaba en el jurado y había ganado esa modalidad del premio el año anterior, me presentó a Fernando Marías, ganador del Nadal clásico en 2001. Han pasado 23 años. Fernando murió hace tres y un mes, el cinco de febrero de 2022. Poco antes de morir, él que tenía una memoria especial para las fechas señaladas de sus amigos, me recordó aquella en que nos conocimos. Felicidades, Jorge Fernández Díaz.

El escritor argentino Jorge Fernández Díaz La Razón

MARTES

Volvemos a la normalidad. La política y sus miserias regresan a la palestras… El secretario general del PSOE de Castilla León, Luis Tudanca, no seguirá al frente del PSOE y renuncia a presentar su candidatura para seguir al frente de esta federación socialista ¿tendrá algo que ver su apoyo al retirado Juan Lobato?

Mientras, el caso del fiscal García Ortiz sigue adelante. El juez ha pedido a la operadora telefónica que le facilite las llamadas y nombres del teléfono del que el fiscal las borró y que luego cambió por otro aparato… En el PSOE, no encuentran nada raro en ese borrado y cambio de teléfono y siguen poniendo el foco en el novio de Ayuso… Vamos, que todo continúa en su línea. Bueno, además, los socialistas acusan al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, de filtrar datos de periodistas que investigan a su novio… Fuera de España, el terremoto en China nos conmociona.

MIÉRCOLES

En el día en el que Miguel Ángel Rodríguez declara, se anuncia que María Jesús Montero será la candidata a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía… ¿Decidirá como ministra de Hacienda la financiación autonómica, mientras lidera el PSOE en Andalucía?

Entretanto, el mundo pendiente de Trump y temblando. No es para menos. Que si quiere que el golfo de México acabe siendo el golfo de América, que si ya ha puesto el ojo en el Canal de Panamá, que quiere quedarse con Groenlandia, incluso por la fuerza… Que como no entreguen a los rehenes israelíes antes de su investidura Gaza va a ser el infierno, que si los europeos tienen que subir sus presupuestos para la guerra si quieren seguir contando con su apoyo…

President-elect Donald Trump speaks during a news conference at Mar-a-Lago, Tuesday, Jan. 7, 2025, in Palm Beach, Fla. Evan Vucci Agencia AP

También está «calentita» Venezuela. El líder de la oposición ha denunciado en sus redes el secuestro de su yerno en Caracas, al tiempo que María Corina Machado asegura que se ha producido un asedio en la vivienda de su madre… Angustia ver a los venezolanos tan solos, sin un apoyo firme y explícito de España, que serviría para que el apoyo de Europa fuera real…

JUEVES

Rodríguez ya ha declarado en el caso del fiscal general del Estado… Mucho análisis de periodistas de todos los colores, pero yo solo espero que su declaración, como la de todos los testigos, sirva para poner luz en este caso, donde está en juego la inviolabilidad de los datos de los ciudadanos por parte del Estado. Los «palantes» de Rodríguez no ayudan a poner paz; pero hay que distinguir entre las formas, e incluso entre el apoyo de Rodríguez a Ayuso en el tema de su novio o el de los ministros a Sánchez en el caso de su mujer, y lo que puede ser un delito de filtración de datos de un particular… Si un fiscal general filtra datos, se pone en peligro el Estado de Derecho. Ojalá, se demostrara que no pasó y que no puede pasar jamás, ni respecto a una información de Hacienda (si hay fraude fiscal que se juzgue y condene, pero ese es otro asunto…), ni de ningún tipo.

VIERNES

Pues nada, Nicolás Maduro ya ha sido investido presidente de Venezuela, apoyado por China, Rusia o Nicaragua. España no reconoce a Maduro como presidente legítimo, pero tampoco a Edmundo González. Y sería imprescindible que se pronunciase para que Europa siguiera sus pasos. Con todo, pocos minutos después de que Maduro jurase, muchos países europeos han anunciado sanciones contra el régimen chavista.

Maduro defiende como una victoria su cuestionada investidura para un mandato de seis años Ronald Peña R. Agencia EFE

Para terminar, tras la declaración del hermano de Sánchez, que nos ha dejado locos (no sabe qué es la oficina donde trabaja, ni dónde está, ni quienes son sus compañeros, ni qué le preguntaron en la entrevista para contratarlo) el PSOE intenta impedir querellas fundamentadas en recortes de prensa y poner límites a las acusaciones populares… En fin. Buen finde.