La crónica de Marta Robles: Pisos de señoritas, un catalogo de prostitución y el acoso de Monedero

LUNES

Trump y sus trumpadas. La última, encargarse de la guerra en Ucrania, contando solo con Putin y dejando fuera a Europa y a la propia Ucrania. ¿El presidente norteamericano busca la paz a costa de la cesión de territorios ucranianos, sin su connivencia, y por supuesto sacando rédito de la operación, encargándose de los minerales ucranianos…? Mañana empezarán las conversaciones, pero…, ya saben, lo de «America, first» va en serio.

Ucrania.- Zelenski tantea a sus aliados europeos ante la ofensiva diplomática de Trump Europa Press

MARTES

El Papa está en el hospital con una infección polimicrobiana (neumonía ya) y como además llevamos tiempo viéndole hinchado por la cortisona que le aplican para la rodilla, nos preocupa… Es peligroso. Tiene 88 años. Habrá que ver cómo evoluciona… Pero, por favor, no empiecen a buscarle sustituto ya, que da mal fario.

El papa se encuentra en situación estacionaria Imagen Alicia Romay

La empresaria Carmen Pano, que iba a declarar por la presunta entrevista que tuvo con el Ministerio de Industria para obtener la licencia de operador de hidrocarburos para Villafuel (empresa clave del fraude), que dice que obtuvo tras entregar 90.000 en el PSOE, por orden del Víctor de Aldama, no ha podido hacerlo como testigo, porque entraba en contradicción con su situación procesal.

Habrá que esperar.

MIÉRCOLES

Trump, con dos narices, dice que no ha invitado a Ucrania a las conversaciones de paz porque deberían haber terminado la guerra hace tres años… Asegura que Ucrania empezó la guerra, aunque Rusa la invadiera… Y pide elecciones para deslegitimar a Zelenski, al que no soporta, e indultar a su amigo Putin…

Y mientras, en Texas, unos niños amenazan a una compañera con denunciar a su familia para que la deporte y la pequeña se suicida. Se le están quedando una Norteamérica y un mundo muy bonitos a Trump…

En vísperas de otro macrojuicio en Francia contra otro monstruo: un cirujano francés, acusado de violar o agredir a casi 300 niños cuando estaban anestesiados, hoy hablan sus víctimas (158 niños y 141 niñas).

Muchos colegas lo sabían y no dijeron nada y siguió trabajando y delinquiendo hasta su jubilación en 2017. Y tenía a un radiólogo a su servicio que agredió sexualmente a 32 pacientes, entre ellos 8 menores, que está cumpliendo 18 años de condena… Espero que lo encierren, tiren la llave y hagan lo mismo con quienes lo encubrieron.

JUEVES

Ábalos vuelve a negarlo toooodo, en su segunda comparecencia ante el Supremo, como investigado. Niega hasta haber aparecido por los pisos de señoritas que contrataba Koldo; aunque a lo mejor no lo necesitaba, porque ya había elegido a su Jessica en ese catálogo de prostitutas que tenía Koldo en el móvil… Parece que Jessica obtenía 6.000 euros al mes por su «relación particular» con el ex ministro y hasta reclamó 39.000 en concepto de viajes de acompañamiento… A esos precios le «cuidaría» de éscandalo… O no, porque ahora Koldo asegura que la señorita de las fotos no era Jessica; pero, como tiene tan mala memoria (ya ni le suena el piso de las señoritas…), cualquiera sabe. El caso es que el juez ha prohibido al exministro salir de España y le ha retirado el pasaporte… Se queja, pobre, de ser «el cortafuegos del PSOE».

Como no puedo más de tanta porquería, me voy a los increíbles desfiles de Baró Lucas y Menchen Tomas, a la Fashion Week madrileña, que la moda española da muchas alegrías, no como la política…Pero no llegó una nueva party por el 35 aniversario de Antena 3. Y eso que servidora estuvo en «Hermida y Cía», de reportera y tertuliana, presentó «A toda Página» y «Contraportada», y subdirigió y presentó el informativo de las 9, además de presentar los informativos del canal internacional…

Qué feliz fui entonces y qué feliz soy ahora, colaborando en «Espejo Público».…

Desfile Baro Lucas en la Fashion Week Madrid J.J.Guillen Agencia EFE

VIERNES

Israel afirma que el cuerpo entregado por Hamás no es el de Shiri Bibas…, la madre de los dos niños que se entregaron cadáveres al poco de liberar al padre (otra forma de tortura). Lo que faltaba para echar horror al horror… Y para que haya represalias.

¿Presunto acoso sexual de Juan Carlos Monedero? Dicen en Podemos que lo apartaron en cuanto lo supieron en 2023… pero callándoselo, claro. «Esdiario» cuenta que la primera denuncia pudo llegar a la cúpula del partido en 2016. Ellos lo niegan, pero ¿recuerdan que Fernanda Freire, novia de un Youtuber, señaló a Monedero e Iglesias en 2021? Habló de la mano de Monedero en su cintura, de su fama de tocón y de Iglesias acorralándole y diciéndole que la esperaba en el baño… Eran profesores. Ella tenía entonces 18 años. Iglesias 14 más…

Pues oye, ni Montero ni nadie de Podemos dijo «yo sí te creo».