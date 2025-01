La crónica de Marta Robles: ¡A ver quién tiene el cohete más grande!

LUNES

El incendio de Los Ángeles, con al menos 24 personas fallecidas y más de 160 kilómetros cuadrados arrasados, devora lo que parecía una Arcadia feliz. El cambio climático, la sequía perpetua, la vegetación cada vez más seca y los vientos extremos han facilitado que las casas de madera ardan a toda velocidad. «¿Casas de madera?» nos preguntamos desde nuestro universo de ladrillo y hormigón. Sí, porque son más flexibles en los terremotos, salen mejor de precio y hay una potente industria maderera que cuenta con impuestos reducidos… ¿Habría sido igual la catástrofecon otros materiales?

MARTES

El alto el fuego en Gaza parece cuestión de horas. La esperanza nos mantiene en alerta. El acuerdo tras el que Hamás liberaría a todos los rehenes se acerca, pero los israelíes siguen lanzado misiles. El juez imputa al fiscal general del Estado por presunta participación relevante en la filtración del correo con datos privados del novio de Ayuso; además cree que Presidencia del Gobierno pudo hacer gestiones para que se produjera… El ministro de Justicia, Bolaños, cuestiona el auto del magistrado; también lo hace el Gobierno que no ve pruebas para la imputación. Si los poderes se desacreditan entre sí…¿en quién debemos confiar los ciudadanos?

MIÉRCOLES

Los virus nos rodean y los hospitales se colapsan. Nos faltan médicos, sobre todo en atención primaria (y más que van a faltar, al querer obligarles la ministra a trabajar solo en la pública los cinco años posteriores al MIR), y por eso los pacientes corren a las urgencias; pero es que también faltan enfermeras. Unas cien mil… Háganme caso: si tienen fiebre y malestar, antitérmicos y a descansar …, poco más se puede hacer. En los hospitales, hay pocos médicos y enfermeras y muuuchos más virus dispuestos a atacar…

JUEVES

Seguimos sin alto el fuego en Gaza (cuyo mérito ya andaban repartiéndose Biden y Trump). Netanyahu dice que Hamás solicita concesiones más allá del acuerdo; pero Hamás asegura no saber a qué se refiere… Mientras, los extremistas de Sionismo Religioso amenazan al presidente israelí. Quieren que la guerra siga. Consideran el alto el fuego una rendición que además impediría sus anhelos de que los judíos colonos ocuparan el enclave palestino posguerra… Esperemos que todo acabe el domingo, se liberen a los rehenes, se permita la ayuda humanitaria y dejen de morir inocentes.

La fiscal superior de Madrid vuelve a declarar que le preguntó al fiscal general del Estado si había sido él quien había filtrado el correo con los datos reservados del novio de Ayuso y él le contestó «Ahora eso no importa». Almudena Lastra ha asegurado, además, que no estaba de acuerdo con el contenido de la nota que sacó la fiscalía y que García Ortiz le dijo que «era imprescindible mandarla» porque «les estaban ganando, difundiendo un bulo». Y sí, que declare pronto el novio de Ayuso y se juzgue su caso. Este es otro: el del fiscal general del Estado imputado por filtración de datos de un particular, que además borró sus mensajes, sin que, según sus compañeros, exista protocolo para hacerlo.

Declaran Mouliaá y Errejón. La actriz, nerviosa, reitera su declaración y añade que pudieron meterle algo en la bebida. Errejón, tranquilo, defiende su inocencia, con una declaración casi idéntica, pero… asegurando que hubo consentimiento. En una semana deberán llevar pruebas, aunque… Errejón ya está juzgado popularmente. Eso habría querido él, antes de que le tocara en su propia carne… Elisa, entretanto, se explayará mañana en Telecinco narrando su presunto caso, que tenga recorrido penal o no, quedará convertido en espectáculo televisivo.

VIERNES

Dice Netanyahu que se han resuelto las discrepancias y hay tregua… Ojalá. Es insoportable seguir viendo morir inocentes en Gaza. ¿Que Mazón aprovecha los 24 millones que mandará el Gobierno español para la reconstrucción de Gaza, para reclamar que la ayuda a Valencia aún no ha llegado? Por estupidez, sinrazón o insolidaridad, Mazón se lo pone a huevo a sus adversarios. Y el PP le secunda… Son demasiados los políticos que no tienen vergüenza. Por si queda alguna duda, ahí está Puigdemont, suspendiendo las negociaciones con el PSOE y exigiendo reunión urgente en Suiza, desde su condición de prófugo con 7 votos que hace valer como si fueran 70 veces 7. No sé si es peor él o los que van a verle, que son muchos y de todos los colores...

Mientras, los riquísimos Musk y Bezos se entretienen lanzando cohetes. ¡A ver quién lo tiene más grande! Musk está triste, pobre, porque el suyo [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/actualidad/que-explotado-megacohete-elon-musk-caribe-graves-consecuencias-reacciones_20250117678a24ca6b777a0001766c6e.html|||ha explotado…]]