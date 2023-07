El diario de Amilibia: El acto fallido de García-Margallo

Los bufones del Reino siempre agradecemos mucho los lapsus o actos fallidos (Freud) de los políticos, porque con un detallito de nada puedes armar la columna como Dios y la Virgen de Tamara Falcó mandan. Hace poco leí en las redes, ese nido de víboras, algo que la Yoli había dicho: "Daros las gracias a tantos y tontos". Se hizo un lío con eso del lenguaje inclusivo, claro. Aunque también pudiera ser que le delatara el inconsciente y se produjera un acto fallido. Según Freud, este se produce cuando el sujeto expresa involuntariamente lo que en realidad intenta callar o encubrir. Ah, qué cabroncete el inconsciente. Y qué tiempos aquellos en los que sólo había un tonto en cada pueblo.

Noche electoral en la sede del PP en la calle Genova. Alberto Nuñez Feijóo, Isabel Diaz Ayuso y Martinez Almeida salen al balcón de la sede del Partido Popular. Hoy se celebran las elecciones locales y autonómicas del 28M Alberto R Roldan

A José Manuel García-Margallo, ex ministro de Exteriores pepero, también el inconsciente le ha gastado una mala pasada. Nada grave, por otro lado. Cuando Feijóo salió al balcón de Génova para celebrar su victoria/derrota del 23J y un sector del personal gritó "¡Ayuso, Ayuso!", ya se vio por dónde iba la película. Le preguntaron al ex ministro en TV3 si "Feijóo es el mejor candidato que el PP puede tener", y él respondió: "El mejor es Ayuso", aunque rectificó inmediatamente: "Ayuso, no, perdón, ¡Feijóo!" Margallo que ve más posible que Sánchez forme gobierno a que lo haga su jefe. Aclaró que para ello, Él, Lázaro Sánchez, el Eterno Resucitado, "deberá pasar por un pacto encaminado a sacar España de Euskadi y Cataluña, porque, como ha dicho un catalán, ya no se trata de sacar Euskadi y Cataluña de España, sino de sacar España de Euskadi y Cataluña".

También puede ser (lo ha insinuado Caín) que estén empezando a pensar en grande y que, en vez de separarse de España, es mejor anexionársela. O así.