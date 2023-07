Inés Arrimadas frena los rumores de crisis matrimonial con una inesperada foto en la playa

Inés Arrimadas y su marido, Xavier Cima, han tomado la drástica decisión de romper su relación después de siete años de matrimonio y dos hijos en común. Al menos esa era la noticia que adelantaba ‘Crónica Global’ y de la que se han hecho eco numerosos medios de comunicación, dando por cierto estas informaciones. “Se les acabó el amor”, se afirmaba con rotundidad, hasta que la propia política ha hecho alarde de su capacidad para salir airosa en momentos incómodos y periodos de crisis.

Con una simple fotografía ha logrado frenar los rumores de crisis en su matrimonio y los dimes y diretes que ya pululaban por las redes sociales y los medios de comunicación. Toda su relación estaba ya en el punto de mira, incluso aquellos momentos en los que parecía que Inés Arrimada le hacía la ‘cobra’ a su marido en un partido de tenis en Barcelona en agosto del año 2020. Cada gesto era entendido como la prueba definitiva de que la relación entre ellos hacía aguas, pero una instantánea familiar ha sofocado este fuego que amenazaba con descontrolarse.

Inés Arrimadas y su marido, Xavier Cima Instagram

A golpe de clic en las redes sociales, la que fuese dirigente de Ciudadanos ha acallado los rumores de forma rotunda y sin tener que andar con desmentidos oficiales o comunicados de prensa. La que parece seguir siendo esposa de Xavier Cima ha levantado el veto que creó sobre su vida privada y su propia familia para frenar el revuelo y es que ha entendido la necesidad de calmar el ambiente para que sus preciadas vacaciones no se echasen a perder. Así, ha publicado en su cuenta personal de Instagram una tierna imagen de su marido en compañía de su hijo pequeño disfrutando de un refrescante chapuzón en la playa.

“Una de las muchas cosas buenas de vivir en Jerez es tener la playa tan cerca”, decía simplemente Inés Arrimadas sin entrar a valorar lo que de ella se estaba publicando por doquier, afirmando que su matrimonio había llegado a su fin de forma fulminante. Una foto en la que no ha hecho falta entrar en más detalles, pues muestra lo bien que se lo está pasando la familia en las playas de Jerez. Pero, para alejar más aún las dudas, no ha tenido reparo alguno en etiquetar a su propio marido en la instantánea, dejando claro que ambos están conformes con su publicación y que no existen diferencias irreconciliables que les mantengan separados. Al menos no por el momento, como así se estaba asegurando con rotundidad.