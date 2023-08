José María Aznar y su esposa la ex alcaldesa de Madrid, protagonizan la primera salida pública del verano en Marbella

El ex presidente José María Aznar, y su esposa Ana Botella hicieron ayer en Marbella su primera aparición pública del verano. El motivo de la salida, fue la celebración de la emblemática Gala del Cáncer, cita obligada de la pareja todos los años. Ambos, con un aspecto muy veraniego y un bronceado trabajado, de piel reluciente, atendían a La Razón. La ex alcaldesa de Madrid, que acaba de cumplir 70 años, el día 23 de julio, el mismo día de las elecciones generales, comentaba a este medio que: “No creas, ¿eh? que no estoy llevando nada bien, pasar de una década a otra. Ser septuagenaria de la noche a la mañana, aun no me he acostumbrado. (Se ríe) Pero lo importante es lo bien que estamos y valorar que la salud es lo más importante en la vida y conseguir una paz interior que te llene”. La ex munícipe nos contaba la felicidad que sintió, cuando sus hijos le hicieron la fiesta sorpresa de cumpleaños que no se esperaba: “no lo voy a olvidar nunca. Todos mis hijos en Ibiza me obsequiaron reuniendo a toda la familia para cantar el cumpleaños feliz. Ha sido muy emocionante”. También en febrero todos los hijos del presidente, arropaban en una fiesta en el Teatro Real de Madrid a su padre, en su 70 cumpleaños en un escenario donde festejo por todo lo alto.

Jose María Aznar y Ana Botella Amparo de la Gama

Alonso pasa unos días en Marbella

El valor de la familia es muy importante para los Aznar. Ahora todo el clan pasa los días de su descanso en la mansión que los Aznar tienen en Guadalmina: “Alonso pasa ahora unos días también con nosotros. Es que Marbella nos encanta”. El matrimonio había retrasado este año la llegada a Marbella, por su implicación profunda en la campaña. Los dos gozan de buena sintonía con el matrimonio de Feijóo y Eva Cárdenas. El presidente precisamente viajaba hoy a Madrid desde Marbella y cuando nos lo cuenta, le preguntamos: ¿Señor Aznar que va a pasar en España en el tema político?, y totalmente convencido significa: “Nada bueno”. En la gala apenas se podía hablar con el líder popular, era tal el asedio de señoras queriéndose hacer selfies con él, que cuando bromeamos sobre su éxito con la féminas, él nos sigue la broma irónicamente con un, “desde que me he quitado el bigote he ganado mucho”. Tanto a José María Aznar como a Ana Botella les gusta cuidar su físico, la ex alcaldesa no llega al extremo del ex presidente, que corre diez kilómetros diarios. Ella prefiere pegarse una caminata por los alrededores de la urbanización Guadalmina y la zona de la playa y cuando se cansa toma un carrito de golf con el que se mueven por la urbanización. Si bien es cierto que el ex presidente del Gobierno y su mujer continúan muy ligados a la política, llevan una vida completamente marcada por la discreción. Una vida alejada de los focos que solo interrumpen por causas solidarias como la Gala del Cáncer en la que se han recaudado más de 200.000 euros para ayudar a los pacientes que padecen esta enfermedad. En la ceremonia, Ana Botella disfruto mucho de la conversación con María del Monte con la que intercambiaron confidencias y José María Aznar con Lolita a la que se le entrego en la fiesta el premio solidario “The Fighter”.