Nueva edición de las Becas FERO de investigación contra el cáncer

En una cena benéfica celebrada esta noche en Barcelona ha tenido lugar la entrega de las XXIV Becas FERO, que en esta edición han recaído en dos proyectos ganadores, y se ha dado también a conocer el V Proyecto FERO-ghd en cáncer de mama. Los investigadores seleccionados recibirán un total de 240.000 euros, lo que supone 80.000 para cada uno de los tres proyectos de investigación traslacional -la que resulta del trabajo conjunto de investigadores de diferentes áreas- en el transcurso de dos años.

El Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) ha acogido la gala, a la que han asistido más de 700 personas, y que ha contado con destacadas personalidades del ámbito científico y social, entre ellas el presidente del Grupo Planeta y de Atresmedia, José Creuheras. El evento ha estado conducido por la periodista Nuria Roca y liderado por la presidenta de la fundación FERO, Sol Daurella.

«Cada año recibimos proyectos que demuestran el elevado nivel de la investigación en nuestro país, dirigidos por jóvenes investigadores con gran potencial, así como investigadores establecidos con reconocimiento nacional e internacional. Esto nos ilusiona y nos llena de orgullo, y estamos convencidos de que todos estos proyectos nos ayudarán a mejorar el tratamiento del cáncer, y esperamos que tengan pronto un impacto en los pacientes», ha aseverado Sol Daurella en su intervención.

El doctor Jon Zugazagoitia, oncólogo del Hospital 12 de Octubre e investigador del Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre i+12 de Madrid, ha sido el ganador de la primera de las XXIV Becas FERO, que está esponsorizada por la Fundación Bosch Aymerich. Con su proyecto persigue mejorar la respuesta inmune y aumentar la eficacia del tratamiento del cáncer de pulmón con inmunoterapia mediante la administración intratumoral de ARNm de la proteína OX40L.

Para ello, el equipo de investigación utilizará muestras de tumor de pacientes, líneas celulares tanto humanas como de ratón, modelos de ratón inmunocompetentes y tecnologías de células individuales y de resolución espacial.

«Gracias a este proyecto esperamos demostrar que esta estrategia puede aumentar la eficacia de la inmunoterapia basada en la inhibición de PD-1 y mejorar la supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón que no han respondido adecuadamente a los tratamientos actuales», ha explicado Zugazagoitia.

Por su parte, el doctor Francisco Martínez, un joven investigador que se ha unido recientemente al Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) de Barcelona y que cuenta con una gran trayectoria en el campo de la biología computacional, ha sido el agraciado con la segunda Beca FERO, esponsorizada por la Fundación Ramón Areces. Su proyecto estudiará cómo la alteración genética de escape inmunológico afecta a la respuesta a la inmunoterapia con inhibidores del punto de control en diferentes tipos de cáncer.

«La inmunoterapia con inhibidores de punto de control ha revolucionado el tratamiento del cáncer. Sin embargo, es importante identificar biomarcadores que nos ayuden a predecir qué pacientes responderán y cuáles no lo harán a estas terapias. Una de las causas de la resistencia podría ser las alteraciones genéticas de escape inmunológico o GIE específicas del tumor», explicó el doctor Martínez. Identificar los biomarcadores no solo mejoraría las tasas de respuesta, sino que reduciría la carga de tratamientos a largo plazo en pacientes que no mostraran respuestas positivas, ha añadido el experto.

José Creuheras y su esposa, Columna Martí, en la XXIV Edición de las Becas FERO de investigación contra el cáncer Tiffany Torres Tiffany Torres

Evitar la metástasis

Finalmente, la doctora Mariona Graupera, investigadora reconocida a escala nacional e internacional del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras (IJC) de Barcelona, es la seleccionada para el V Proyecto FERO-ghd de cáncer de mama. Su objetivo es investigar los mecanismos que hay detrás de la propagación del cáncer de mama al hueso, el sitio primario donde se producen las metástasis en este tipo de cáncer, y que se correlaciona con un mal pronóstico.

«El cáncer de mama sigue siendo una de las principales causas de muerte en mujeres en todo el mundo. Aunque la tasa de supervivencia en el cáncer localizado es del 98%, esta disminuye hasta el 28% en el caso de metástasis a distancia, especialmente en el hueso», ha indicado Graupera.

18 expertos en el jurado

A esta nueva edición de las Becas Fero se han presentado un total de 63 proyectos de investigación, de los que 45 optaban a las Becas FERO y 18 al Proyecto FERO-ghd. En sus 15 años esta convocatoria ha perseguido promover el desarrollo de la investigación oncológica en España. De la selección de los proyectos se encarga el jurado de las becas, 18 investigadores independientes de referencia en el ámbito de la oncología. A la cabeza ha estado el doctor Andrés Cervantes, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de Valencia.