Juan Roig: días de duelo, barro y ayuda millonaria

Juan Roig ha dejado claro en la crisis de la DANA que no es hombre de tomar la escalera de emergencias y echar a correr. Ni siquiera se detendría en el rellano para dejar que asome su llanto. Es poco dado a monsergas sentimentales, al menos en público, y, por otra parte, resulta difícil medir el dolor en la tragedia, pero a él también le ha atizado bien. Entre las víctimas mortales, se encuentran grandes amigos: Miguel Burdeos, uno de sus socios, Vicente Tarancón, Antonio Noblejas y José Luis Marín, arrollados por la riada cuando regresaban de un almuerzo. «Es un golpe muy duro», transmitió después de que se encontrasen sus cuerpos sin vida.

La imagen de este valenciano grandullón de 75 años cruzando a pie el puente que va hacia Benetússer, en esos primeros momentos de lodo y desastre, era la de un roble que prefiere doblarse antes que dejar perder sus ramas una por una. Se plantó las botas de agua y pisó barro junto al resto de los voluntarios para conocer la dimensión de la destrucción.

No es un héroe, ni falta les hace a los ciudadanos, sino un hombre más con un anclaje firme para capear la tempestad que viene ahora sin necesidad de que a su paso el aire se llene de fuegos artificiales. Un líder que, al grito de guerra «alcem-se» (levantémonos), va a sudar hasta devolver a su tierra lo que la naturaleza le ha arrebatado. Su primera acción en cuanto ocurrió la tragedia fue ofrecer L’Alqueria del Basket, construida en 2017 como parte de su mecenazgo deportivo, para alojar y dotar de recursos a las personas afectadas que no podían volver a sus casas. Tras finalizar esta tarea, la transformó en base de operaciones de las unidades externas del ejército desplazadas allí. Fue el lugar al que regresar una vez terminadas las labores diarias.

Varios.- Juan Roig dona 4 millones para relanzar al deporte afectado por la DANA ALCEM-SE ESPORT Europa Press

«Alcem-se» es el lema con el que ha impulsado una ayuda directa de 25 millones de euros para empresas damnificadas. A través de la web de Marina de Empresas, un foro de emprendimiento e innovación fundado en 2015 con el objetivo de potenciar el talento, los empresarios están recibiendo asesoramiento y ayudas económicas a fondo perdido de hasta 10.000 euros. Además, la plataforma recoge gran parte de las iniciativas solidarias lanzadas por otros colectivos y asociaciones destinadas a ayudar a comercios y empresas. El deseo de Roig es reactivar cuanto antes el tejido económico y reducir el cierre de empresas.

Esta misma semana, los trabajadores de Mercadona que han sufrido los estragos de la riada han empezado a recibir el dinero del fondo de 40 millones de euros que ha donado «para no reconstruir su vida desde cero». Así, quienes han perdido total o parcialmente su casa han percibido 50.000 euros. 15.000 si la pérdida es un coche. También pueden reclamar otras cantidades para reponer inmobiliario y pequeños enseres.

No le mueve un instinto protector, sino el anhelo de progreso y de hacer de este fatal contratiempo una oportunidad de fortalecernos como sociedad. El empresario se ha volcado en otras medidas e iniciativas desde el inicio de la catástrofe, como donación de productos de primera necesidad y equipamiento (más de 300 toneladas), acompañamiento a sus trabajadores y colaboración con las autoridades. Está aportando, además, alimentos a comedores sociales y sigue estudiando sus necesidades. «Hacer todo lo que sea necesario y hasta cuando sea necesario», señala Laura Cruz, directora de Acción Social de la compañía.

A su lado, Roig tiene el apoyo inquebrantable de su mujer, Hortensia Herrero, vicepresidenta de Mercadona. En marzo de este año asistía por primera vez a la presentación de los resultados de la empresa en 2023. «Me ayuda mucho a la creación de Mercadona y este año por fin ha decidido venir», declaró. La pareja se conoció en la Universidad de Valencia. No fue un amor a primera vista, pero desde octubre de 1973, cuando se casaron en la Iglesia Castrense de Santo Domingo, forman un matrimonio muy querido. Tienen cuatro hijas y once nietos.

Además de figurar en la lista de Forbes de los españoles más ricos, son reconocidos por su mecenazgo y causas benéficas. En su mente está devolver al país lo que este le ha dado generando riqueza e impulsando proyectos. Ahora están especialmente interesados en recuperar el sector cultural y educativo. Hortensia Herrero, a través de la Fundación que lleva su nombre, donaba esta semana cuatro millones de euros para incentivar el sector textil, las sociedades musicales, las escuelas de danza y los centros educativos afectados. En la cita de marzo, Roig reconocía que el camino es arduo. Han tenido que tomar decisiones valientes, «y a veces impopulares y molestas». Estos días el dolor se ha convertido en el agua que, como decía su paisano Blasco Ibáñez, tiene que hacer crecer los árboles más lozanos. Paloma Cuevas, también paisana, ha hecho pública una felicitación que refleja el sentir de los valencianos y sus 104.000 trabajadores: «un ejemplo de grandeza humana».