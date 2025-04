Myriam Lapique recuerda a Alfonso Cortina en el quinto aniversario de su muerte: “Ha sido el amor de su vida”

Myriam Lapique, la roca imprescindible de su hermana Cari Lapiquetras la trágica pérdida de su marido y de su hija el verano pasado, en apenas unos días, recuerda hoy a quien fue el amor de su vida, Alfonso Cortina, fallecido el 6 de abril de 2020 en plena pandemia. Ambas se esfuerzan cada día en recuperar sus vidas gestionando con el cariño mutuo la ausencia de sus seres queridos.

Cari Lapique despide por última vez a su hija Caritina entre lágrimas Europa Press

Alfonso Cortina, uno de los empresarios más destacados del último medio siglo, murió a los 76 años en Madrid tras contraer el coronavirus. Estuvo ingresado en un hospital de Toledo durante más de una semana tras llevar varios días en su casa con síntomas.

Era hijo de Pedro Cortina Mauri y María Luisa de Alcocer, y nieto de Alberto Alcocer y Ribacoba, que fue dos veces alcalde de Madrid. Fue también el mayor y más discreto de los carismáticos hermanos Cortina- Alfonso y Alberto- y su vida estuvo marcada por el poder y el amor a su esposa, Myriam Lapique.

Fallece Alfonso Cortina, expresidente de Repsol

Contrajo matrimonio con ella en octubre de 1979 en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, en Marbella. Fueron testigos de su boda Alfonso de Borbón y Carmen Franco Polo, entre otros. Sus hijos, Carlos y Felipe Cortina Lapique, formaron parte de los llamados "cachorros de la jet set madrileña".

Sigue presente todos los días

Cuando se cumplen cinco años de su muerte, su viuda ha hablado con "Vanitatis" para recordar su vida junto a él y sus hijos. "Lo tengo presente todos los días. Ha sido un gran compañero y el amor de toda mi vida. Lo echo muchísimo de menos. Ha sido muy difícil vivir si él, pero me he tenido que acostumbrar y quedarme con sus recuerdos que son muchísimos". Le describe como "un gran marido, un gran padre. Se ocupaba de la gente, que así dicho parece algo general, pero la realidad era que estaba al tanto de lo que sucedía a su alrededor. Era un hombre justo, recto y con un sentido del humor muy especial".

En la entrevista, Myriam solo tiene elogios para su marido, admiración por encima de discusiones y defectos. "No es fácil mantener un matrimonio con la persona con la que te enamoraste de muy joven. Claro que discutíamos y tenía sus defectos Quizá el éxito estaba en que le admiraba en todos los sentidos. Antes no lo decía porque podía parecer muy ñoña, pero ahora que ya no está me encanta decirlo".