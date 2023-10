Los negocios viento en popa de Pedro Campos

El amigo inseparable del Rey Juan Carlos y su báculo en el regreso a España, vive su mejor momento personal y profesional. En lo personal no esconde su felicidad por su amigo, el Rey Emérito, después de que el juez del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales tumbara la demanda de Corinna Larsen contra Don Juan Carlos por acoso, dejando sin valor la reclamación de 126 millones de libras (unos 146 millones de euros) que la «amiga entrañable» del Monarca le reclamaba. El Tribunal zanjaba el asunto hace una semana apuntando que carece de competencia por no haberse interpuesto la denuncia en el país de domicilio del demandado. Una circunstancia ésta que acerca al Monarca a España abriendo la posibilidad a un regreso definitivo en un horizonte tal vez no muy lejano.

Si feliz está Pedro Campos en lo personal, tampoco se puede quejar de su presente profesional más inmediato. Campos vuelve a reflotar su emporio empresarial (todo relacionado con el mundo de la vela) tras varios años de dique seco en los que tuvo, incluso, que despedir a 14 empleados. Sus otrora empresas millonarias (North Sails SL, Evento Vela SL, Team Campos SL y Team Campos Global Sailing Development SL), todas ellas dependientes de Pilón Inversiones SL, la matriz empresarial, salen a mar abierto después de presentar sus últimas cuentas del 2022 en el Registro Mercantil. Pilón Inversiones SL, domiciliada en San Sebastián de los Reyes y fundada hace 24 años, pasó de facturar por debajo del millón de euros, a declarar ventas en el último año por casi 2 millones. Con 4 trabajadores fijos a su cargo, la empresa de Campos está participada por otras tres sociedades de su propiedad que comparten participación en el accionariado, Evento Vela, Team Campos, y Team Campos Global Sailing Development. La sociedad, que pese a la alta facturación cerró el balance en negativo, disipa las nubes negras al declarar activos por valor de 34.7 millones de euros.

Menos conocida que su faceta como empresario es su vida personal. El amigo íntimo de Don Juan Carlos está felizmente casado. Curiosamente, su mujer protagonizó uno de los episodios más divertidos que tienen que ver con el Rey en uno de los primeros viajes de regreso a España, en mayo de 2022. Todo el mundo se preguntaba quién era aquella misteriosa mujer rubia que aguardaba al padre de Felipe VI en la escalerilla del avión, en una de sus primeras visitas de vuelta a España. El misterio se deshizo rápido. Ella era Cristina Franze, la segunda esposa brasileña de su amigo Pedro Campos, con quien se casó tras divorciarse de su primera mujer, la vasca Begoña Gil de Barroeta, con la que tiene dos hijas, Begoña y Paloma, hoy jóvenes veinteañeras. La pareja contrajo matrimonio en 2017 y entre todos los amigos que asistieron a su boda, también estuvo Juan Carlos I. La diferencia de edad, lejos de ser un problema en la pareja, les ha unido aún más. Cristina tiene 43 años de edad, 30 menos que el empresario gallego, que ya ha cumplido los 73.

Psicología profunda

Además de como «astróloga», Franze se presenta, según su propio Instagram, como «analista Junguiana», una disciplina de la psicología profunda donde, gracias a una relación dialéctica y cercana entre analista y paciente, se logra unir las partes conscientes con las inconscientes para dar forma a un Yo en auténtico equilibrio emocional. La mujer de Pedro Campos es una firme defensora de las corrientes que abogan por la autoayuda y ofrece consejos para ayudar «a las personas con el auto conocimiento y a convertirse en sus propi@s sanadores».

Sus ideales políticos son bastante próximos a los de su marido. Franze es una monárquica convencida y una declarada constitucionalista. Además presume de ser una firme opositora a los movimientos independentistas surgidos en Cataluña. De hecho, en una de sus fotos de Instagram se la puede ver asistiendo a la manifestación que se celebró en Barcelona del 8 de octubre de 2017 contra de la independencia y a favor de la Constitución. Sin medias tintas.

El Monarca, por su parte, disfruta de su pasión por la vela al más alto nivel. A comienzos de septiembre revalidaba, por tercera vez, su título mundial de la clase 6 Metros en las regatas de la isla Wight, al sur de Inglaterra, patroneando la embarcación. El rey se alzaba con el primer puesto de la clasificación a la caña del Bribón 500, tras haber ganado anteriormente en dos ocasiones, en Canadá en 2017 y en Finlandia en 2019, en uno de los finales más reñidos que se recuerdan. A su lado, Pedro Campos, los campeones olímpicos Jane Abascal y Ross McDonald, y el trimmer coruñés Roi Álvarez junto al proa vigués, Alberto Viejo.