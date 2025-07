La crónica de Marta Robles: Y entre los socialistas, la convocatoria de elecciones es un clamor

LUNES

España se achicharra con la ola de calor, mientras Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, hombre artífice de casi todas las cosas del presidente, declara hoy ante el Supremo…

Entretanto, comienzan los fuegos del verano. Un incendio en una empresa de plásticos en Badajoz y otro en Villa del Prado, Madrid… A saber cuántos se producirán este año de altas temperaturas. También empieza la cumbre de la ONU en Sevilla, con una cena de los Reyes, con errores de protocolo de Sánchez, una vez más… "ABC" saca un video en el que el presidente camina junto a su mujer (¿hacía cuánto que Begoña Gómez no asistía a actos públicos?) y le murmura a alguien de la organización que "no quiero foto de familia".

IV Conferencia Internacional para el Desarrollo de Sevilla JuanJo Martín Agencia EFE

MARTES

Santos Cerdán ingresa en Soto del Real, la cárcel de los políticos… El juez ni se lo ha pensado, le ha escuchado y ha decidido que si le dejaba en la calle, podría ocultar pruebas… Los socialistas, incluida la ministra Montero, que hasta hace poco ponía la mano en el fuego por el exsecretario de Organización de su partido, ahora dice que no tiene nada que ver con el PSOE… Todos echan balones fuera. Hasta la mujer de Cerdán, que le dice a la prensa: "En vez de estar aquí, lo que tenéis que ir a la puerta de la Ayuso"… Diga que sí, señora, patalee, que otra cosa no puede hacer.

Santos Cerdán ingresa en la cárcel de Soto del Real (Madrid) Daniel González Agencia EFE

Y mientras, el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía interrumpido durante buena parte de la noche… Dice la socialista Susana Díaz en "Espejo Público" que esto pasaba igual hace diez años… Y yo, que viajo en tren desde hace mil, con los libros bajo el brazo, y ahora siento ansiedad antes de cada viaje, se lo rebato… El popular Jaime de los Santos me rebate a mí que la situación política de hace siete años fuera análoga a la de ahora y subraya que no todos los políticos son iguales. Cierto. Pero el Gobierno de Rajoy cayó por corrupción… Y el de Sánchez podría (debería) caer por lo mismo.

Entretanto, los jueces, más que hartos de que les apunten con el dedo, se rebelan contra la reforma que pretende hacer el ministro Bolaños que, según ellos, atenta contra su independencia.

MIÉRCOLES

Entrevista a Feijóo en "Espejo Público"… más sereno, rotundo y contundente que nunca: No le falta valor para la moción de censura, sino cuatro votos. Y no, no irá a Waterloo a verse con el prófugo, por mucho que Junts le apremie… Su imagen con su pelo y sus canas, también mejor…

Y otro incendio, grande y forestal, se salda con la muerte de dos personas y 5.000 hectáreas quemadas en La Segarra (Lleida).

También quema la noticia de que el presidente Sánchez avisó a Ábalos (lo dice él) de que la UCO investigaba a Koldo en 2023…

Y abrasa que muera otro niño olvidado en el coche por su padre…

JUEVES

Muere el jugador del Liverpool Diogo Jota en un accidente en Zamora en su Lamborghini, recién casado, con tres niños… Lo tenía todo. La vida es así…

Y siguen los incidentes en la línea de alta velocidad. Ahora toca Madrid/Lleida donde se ha visto detenida por un incendio. Y también ha habido problemas en el trayecto Albacete-Alicante… Además, colapso en Barajas, al parecer por un problema informático y demasiados vuelos programados en poco tiempo: infinitas colas, pasajeros que pierden vuelos…

Colapso en la T4 Satélite de Barajas Europa Press

Y mientras Santos Cerdán, que ha pasado su tercera noche en prisión ha recibido la visita de Jacobo Teijelo, un abogado relacionado con la llamada trama de los fontaneros del PSOE... Tal como va la cosa va a probar a todos los abogados que tuvieron algo que ver con él en el pasado…

VIERNES

El abogado de Cerdán presenta recurso de apelación para pedir su libertad. Asegura que no tiene culpa de nada y que es un agravio comparativo que Ábalos y Koldo estén en libertad. Sus familiares acercan a la cárcel para verlo. Y…piden respeto… ¿el que Cerdán no le ha tenido a los españoles? Parece que también tenía negocios con el PNV y mientras negociaba con Bildu la investidura de Sánchez… ¿Les escandaliza? ¿Y que el jefe de la Audiencia Nacional filtrara al presidente la absolución del exmayor de los Mossos, Trapero, para que pudiera manejarla…?

Así las cosas, hoy, Congreso de populares y de socialistas. Cambios aparte en ambos (que no me caben en la crónica), los populares tratan de aprovechar que el presidente Sánchez esté en la lona, para acelerar su caída…; y entre los socialistas, la convocatoria de elecciones es un clamor.

Un par de líneas, al menos para Trump, que celebra el 4 de julio con la aprobación de su "bella ley fiscal", llena de recortes sociales a los más desfavorecidos…