¡SOS de Anne Igartiburu!

Anne Igartiburule ha confesado a Broncano que en el último mes no tuvo ninguna relación sexual. «Nada. Cero. Nada», dijo sonriente Anne, tratando de quitar hierro al asunto. Yo creo que la situación es grave, sobre todo por lo que tiene de diagnóstico de nuestra sociedad en el plano erótico-empático. Que una mujer tan bella, inteligente y dulce, con tres décadas de profesión en las que nos ha estimulado amorosamente con su cálido «hola, corazones», se encuentre ahora, a sus 55 juveniles años, en esa patética situación de abstinencia sexual, es algo que debería avergonzarnos por ingratos. Ya no estoy en condiciones de ofrecerme como amante, ni siquiera por horas, pero estoy dispuesto a colaborar regalándole de todo corazón un bonito «Satisfyer».

Claro, no es un caso a tratar en el Consejo de Ministros ni que necesite de la intervención de la Bego para organizar un curso de emprendedores/ empotradores, pero creo que el ministerio de Igualdad debería crear un Comité de Damas Socorristas Sexuales con Isabel Preysler, Agatha Ruiz de la Prada, Vicky Martín Berrocal, Tita Cervera, Carmen Lomana, Mariló Montero, Lara Dibildos, Inés Sastre, etc. Objetivo: un curso sobre cómo ligar en la madurez. Al fin y al cabo, es posible que el ayuno sexual de Anne sea otra de las nefastas consecuencias de la ley del «solo sí es sí»: quizá los hombres no se atrevan a entrarle a Anne, mujer poderosa, sin la presencia de un notario que confirme el consentimiento. Eso retrae bastante, y no parece oportuno proponerle a Sobera que la lleve a «First Dates».

La ministra Ana Redondo ha lanzado su grito de guerra en tiempos de catástrofe: «¡Este es nuestro momento!» Pero no sabemos si animaba a las cincuentonas a ligar o al Apolo a conquistar Valencia alanceando a Mazón.