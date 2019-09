Antonio David Flores, el fichaje estrella de esta edición de Gran Hermano Vip, ha entrado fuerte aunque emocionado en la casa más famosa de la televisión: “Para mí es un honor inaugurar la casa de GHVIP 7”. Su regreso a la televisión después de una época de ostracismo marcada por el duro revés que ha supuesto para el ex guardia civil que su ex mujer, Rocío Carrasco, le acusara de maltrato psicológicos), no ha podido ser más triunfal. Es ya uno de los grandes favoritos.

El ex guardia civil no ha dudado en su vídeo de presentación en hablar alto y claro de su sufrimiento en los últimos años por todas las causas judiciales en las que ha estado inmerso desde su polémico divorcio de la hija de “la más grande”: “Han sido una quincena de procedimientos civiles y varios penales. Lo he pasado muy mal en todos los sentidos, anímicamente y económicamente. Durante el tiempo que he estado apartado de la tele, hemos podido salir adelante gracias al negocio de mi mujer”.

Antonio David ha salido victorioso de la acusación de malos tratos de su ex mujer, que ha sido archivada y eso “le ha liberado y permitido volver a televisión”. Durante todo este tiempo que ha durado su enfrentamiento con Rocío Carrasco, el ex guardia civil ha contado con el apoyo incondicional de los dos hijos que tuvo con la hija de Rocío Jurado, Rocío y David.

Ambos viven por decisión propia con su padre en Málaga, junto a su nueva esposa y su hermana pequeña, fruto del matrimonio de “Antonio Da” con Olga Moreno. Desde entonces la única comunicación que mantienen con su madre, son los burofax de sus abogados. Ni siquiera tratan de mantener las apariencias: ninguno de los dos acudió a la boda de su madre con Fidel y su círculo familiar se reduce a la familia paterna y a la familia de su abuela Rocío Jurado.

El amor que sienten por su padre es incondicional y prueba de ello es que han preferido renunciar a los lujos y comodidades que tenían en casa de Rociíto para estar con su padre, a pesar de sus penurias. Por eso, la presencia de Rocío Flores como defensora de su padre en GHVIP 7, es la bofetada pública más dura que podía recibir su madre.

La joven de 22 años no ha dudado en animar a su padre en esta andadura profesional: “Papá, que seas tú, que es una oportunidad perfecta para que la gente te conozca. Lo vas a hacer genial. Céntrate en ti y en tu concurso, olvídate de lo de fuera, que está todo bien, y quiero verte disfrutar y quiero verte en tres meses”

Su presencia en plató era la excusa perfecta para que Jorge Javier Vázquez preguntara a Ro como ha afectado a su vida la guerra judicial de sus padres: “He visto a mi padre un poco cabizbajo, supongo que por todo lo que sucedió. Y esta es una oportunidad para darse a conocer. Claro que afecta muchísimo en el entorno familiar, pero cuando se ha tenido que tratar el tema en casa se ha tratado. Lo más importante es que toda la familia estamos unidos”.